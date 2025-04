El Premier Padel Santiago cerró sin monarcas en cancha. Condiciones meteorológicas y fiebre de uno de los finalistas llevaron a suspender las definiciones en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

La final masculina programada para el lunes 31 de marzo fue cancelada debido a la retirada por motivos de salud de la pareja Franco Stupaczuk y Juan Lebrón.

“Stupaczuk presenta un cuadro febril que ha sido evaluado a última hora junto al equipo médico del torneo. Tras dicha evaluación, y en común acuerdo con los servicios médicos, se ha determinado que Stupaczuk no está en condiciones de competir, por lo que se ha decidido cancelar la final masculina por motivos de salud y seguridad”, mencionó la organización en un comunicado.

De esta manera, Alejandro Galán y Federico Chingotto se proclamaron automáticamente campeones del Santiago Premier Padel P1, certamen jugado en San Carlos de Apoquindo.

“Me duele mucho no poder jugar la final. He intentado recuperarme lo máximo posible, pero no estoy en condiciones de competir. Gracias al público chileno por el cariño y ojalá podamos volver pronto a luchar por otro título”, indicó Stupaczuk.

Y la definición de la rama femenina, que enfrentaba a Ariana Sánchez y Paula Josemaría contra Gemma Triay y Delfina Brea, tampoco vio su final. Se repartieron los puntos y los premios.

El duelo fue suspendido el domingo 30 de marzo, cuando iban un set por lado, luego que las jugadoras y árbitros acordaron no seguir jugando por pista resbaladiza. Y el encuentro no se reanudó luego de la lluvia que cayó sobre Santiago.

“Después del sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana el pasado domingo, el equipo de mantenimiento del torneo trabajó intensamente para permitir iniciar el lunes la jornada de finales del Santiago P1 con toda normalidad. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas de humedad extrema consecuencia de la lluvia, el comité organizador del torneo ha decidido, en mutuo acuerdo con las jugadoras finalistas, que tras la suspensión del partido durante la noche del domingo se da por finalizada la final femenina”, mencionaron.