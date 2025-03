La boxeadora Imane Khelif, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a pronunciarse bajo la sombra del aluvión de dudas sobre su sexo.

Y esta vez sus dardos fueron directos hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en febrero firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos en el país.

La deportista argelina, de 25 años, aseguró de entrada que todas las polémicas sobre su género han comenzado en cuanto empezó a “cosechar éxitos“.

Con los JJ.OO. de Los Ángeles 2028 ya en la mira, Khelif respondió a las medidas ‘antitrans’ del gobernante estadounidense, que insistió en catalogarla como “boxeador masculino“.

“Le daré una respuesta directa: el presidente de los Estados Unidos emitió una decisión relacionada con las políticas transgénero en su país. Yo no soy transexual, esto no me concierne y no me intimida. Esa es mi respuesta“, afirmó la púgil en una entrevista a la cadena británica ITV.

“Defenderé con todas mis fuerzas (en Los Ángeles 2028) esta medalla de oro. Creo que si la antigua Imane operaba al 50% de su potencial, la Imane Khelif de hoy está aún más motivada y decidida“, continuó.

La boxeadora africana se subió a lo más alto del podio en París en medio de la polémica sobre su género junto a la taiwanesa Lin Yu Ting, después de que ambas no hubieran podido competir en el Mundial anterior (2023) por esta cuestión. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) fue la encargada de bajarle el pulgar.

Sin embargo, la IBA perdió su reconocimiento olímpico por problemas de gobernanza, y el Comité Olímpico Internacional autorizó a Khelif a competir en París, defendiendo enérgicamente su postura tras las fuertes críticas.

“Como decimos en Argelia, quien no tiene nada que ocultar no debe tener miedo. La verdad quedó clara en los Juegos Olímpicos de París: se destapó la injusticia y, más tarde, el Comité Olímpico reconoció la verdad en París“, sentenció.

Khelif said she hopes to retain her gold medal at the Los Angeles Olympics in 2028, and would not be "intimidated" by President Trump, who called her "a good male boxer" last year.

Full story: https://t.co/csppnnviEO pic.twitter.com/1j8gcFcZgM

— ITV News (@itvnews) March 18, 2025