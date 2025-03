Una lamentable tragedia se vivió durante las últimas horas en la lucha libre norteamericana, luego de que se confirmara el fallecimiento del luchador Vince Steele en plena pelea, hecho ocurrido en New Jersey, Estados Unidos.

El deceso se dio este domingo cuando Steele, de 39 años y más conocido como ‘Jurassic Juggernaut’, sufrió una “emergencia médica” en mitad de un combate de la Brii Combination Wrestling (BCW).

BCW, promotora del evento confirmó la noticia: “Durante el evento Vince sufrió una emergencia médica en el ring”.

La BCW recordó a Vince Steele, quien comenzó en la lucha libre en 2004, como “un querido miembro de la familia” y que “su pasión, dedicación y presencia imponente dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”.

Según recoge 20minutos, diferentes medios especializados dieron más detalles sobre la muerte del luchador en el evento Madness at the Mecca. En particular, hablan de que Steele cayó muerto tras sufrir “una crisis cardíaca” mientras participaba en un combate de cuatro esquinas.

De hecho, un espectador habría gritado “¡Está teniendo un infarto!” en el momento en el que el deportista empezó a colapsar.

Y si bien en el comunicado, la Brii Combination Wrestling agradeció al Departamento de Policía de Ridgefield Park, asegurando que “llegó al lugar en cuestión de minutos”, la ambulancia para trasladar a Steele a un recinto hospitalario habría demorado 45 minutos.

Por su parte, Shadow Wrestling, de la cual Steele era cofundador recordó al fallecido luchador como “un padre querido, un alma bondadosa y un auténtico pionero del indie neoyorquino”.