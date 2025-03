Tal como reveló que lo había soñado, el peleador chileno Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes selló un triunfazo notable para su carrera en la Ultimate Fighting Championship (UFC) ante Jalin Turner, que le significó, en tal solo un asalto, ganar por sumisión y con ello, ascender al top 15 de la categoría peso ligero.

“Aún no lo creo, es una realidad y le doy gracias a Dios por vivir este momento y volver a casa sin ninguna lesión. Me encanta Las Vegas, no solo porque he ganado aquí, sino también porque todos vienen a gastar, a emborracharse y a ser felices”, dijo.

Tal logro no solo pone en ruta al santiaguino por el título de su categoría -que actualmente posee el ruso Islam Makhachev-, sino que, también, le significa una millonaria cifra a sus arcas.

Lo que ganó la Jaula Bahamondes

Repartidos en 206 mil dólares, es decir, aproximadamente 190 millones de pesos chilenos, Bahamondes reunió fondos por patrocinios, por subirse al octágono, por vencer a Turner y además, un bono de la noche de la UFC que le generó una emotiva reacción.

De hecho, quien le comunicó la obtención del mencionado bono fue su amigo y mentor, el actual campeón del peso wélter de la compañía, Belal Muhammad.

Respecto al combate, en el que aplicó un triángulo de sumisión, el deportista nacional comentó que la estrategia fue parte de un truco.

“Siempre supimos que lo iba a llevar al piso y lo íbamos a someter. Fue parte del trabajo con nuestro equipo, sabíamos que si lo llevábamos (a Jalin Turner) al piso, él no iba a tener chance conmigo”, sentenció a la cuenta oficial de la UFC en español.