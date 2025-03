Imitó a su ídola y recibió felicitaciones de ella. La gimnasta universitaria estadounidense Brie Clark hizo historia al realizar uno de los saltos icónicos de la leyenda Simone Biles.

La deportista, de la Universidad de Clemson, brilló en un campeonato preparatorio contra New Hampshire y la Femenina de Texas, para acabar dándole el triunfo a su establecimiento.

Clark se lució realizando el mítico ‘Biles I’, siendo la primera estudiante en conseguirlo. Además, fue la quinta persona que logra ejecutarlo con éxito.

HISTORY MADE‼️

Brie Clark becomes the first collegiate gymnast to successfully compete the Biles I on floor! #NCAAGYM x 🎥 @ClemsonGym

pic.twitter.com/SDgbLWygZw

— NCAA Gymnastics (@NCAA_Gymnastics) March 1, 2025