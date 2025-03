Un homenaje que conmueve. El patinador Maxim Naumov emocionó a todos tras realizar una especial rutina el último fin de semana, en el marco del evento denominado “Legacy on Ice”.

Y es que el deportista rompió en llanto en plena pista, luego de una pasada en la que acabó recordando a sus padres Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, fallecidos en enero pasado durante una tragedia aérea.

Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, excampeones mundiales, murieron en el accidente que involucró a un avión comercial y un helicóptero Black Hawk, en Washington D.C.

Por lo mismo, Maxim decidió honrar a sus padres patinando al ritmo de la canción favorita de sus progenitores, ‘La ciudad que no existe’.

“No tengo palabras para expresar la profundidad de mi gratitud y amor por todos y cada uno de ustedes”, aseguró el patinador en sus redes, acotando que “cada abrazo, mensaje, llamada y oración que me han dedicado… Estoy más que agradecido por su amabilidad y apoyo. Esto significa más para mí de lo que podría expresar con palabras. Desde el fondo de mi corazón, gracias por estar a mi lado durante el momento más difícil de mi vida”.

Consignar que el “Legacy on Ice” fue un evento especial dedicado a las víctimas del accidente que formaban parte del equipo de EEUU de patinaje.

Maxim Naumov pays a touching tribute to his parents Evgenia Shishkova and Vadim Naumov 🤍🕯️ pic.twitter.com/sm6eWHqXqL

— figure skating archive (@skatingarchive) March 2, 2025