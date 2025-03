Una pésima noticia llega desde el mundo del fisicoculturismo, luego de conocerse la sorpresiva muerte de Jody Vance, brillante promesa del señalado deporte que falleció a los 20 años mientras asistía al Arnold Sports Festival en Columbus, en Ohio, Estados Unidos.

La noticia azotó con fuerza al mundo fitness, luego de que la familia de Jody Vance revelara que la causa de la muerte fue debido a “complicaciones de una deshidratación severa”, y a pesar de “todos los esfuerzos del personal del hospital donde fue trasladada, no pudieron reanimarla”.

Sus problemas comenzaron el pasado jueves cuando inicio con los problemas de salud y fue traslada hasta el hospital Grant Medical Center de Columbus, donde lamentablemente fue declarada muerta a primeras horas del pasado viernes.

Sus primeros problemas de salud fueron vómitos y síntomas asociados a la deshidratación, algo que tiene directa relación con el sustancias potencialmente peligrosas para mejorar su condición física, según lo revelado por su coach, Justin Mihaly.

Mihaly detalló a los medios norteamericanos que “Jody usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que sólo para la Arnold Expo, sin mi conocimiento, sin mi aprobación”.

“Jody cometió un error significativo. Eso no fue parte de nuestra responsabilidad compartida, no debe tomarse a la ligera. Queremos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Y cuando Jenny (madre de Jody) considere que es el momento adecuado, compartiremos más acciones de defensa y acción en torno a esto”, finalizó.