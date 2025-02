El mundo de la maratón ha entrado con todo en la actualidad del deporte mundial y cada vez son más las competencias que buscan a los mejores representantes a lo largo del planeta para disputar dicha disciplina.

Para nadie es novedad que los grandes representantes de este estilo de competencia radica en África, siendo Kenia uno de los países con mayor referentes de este deporte en la historia al rededor del planeta.

Pero también en Chile hay exponentes que destacan y que han llegado a disputar competencias de carácter olímpicio, como en la actualidad lo ha hecho Hugo Catrileo y Carlos Díaz, pero también hay otros competidores que van más allá y recorrer largas distancias no tan solo en cemento o en ciudades, sino que en pleno desierto.

Daniel Allende: Trail Runner que busca dominar el Sahara

Esa es la aventura que está pronto a enfrentar Daniel Allende, Trail Runner chileno que se prepara para debutar y dar todo en la Maratón Des Sables en Marruecos, considerada por muchos la prueba de autosuficiencia más extrema del mundo.

Si bien la Maratón Des Sables ha contado con más de 50 ediciones desde su creación en 1986 en lugares como Marruecos, la Isla de Fuerteventura, Perú, Jordania, Turquía, pero ahora, será el norte de África, en el desierto del Sahara el lugar para la competición de este 2025. Para esta edición se cuenta con 4 días por el desierto en autosuficiencia alimentaria, cubriendo una distancia de 70, 100 o 120 km dividida en 3 etapas.

Hasta allá llegará Allende, quien comenzó en este deporte gracias a invitación de cercanos y poco a poco lo tomó como un estilo de vida.

Así lo contó Daniel en conversación con BBCL, quien partió detallando que “todo comenzó con la invitación de unos amigos que me hicieron competir en diversas carreras y sufrí mucho (risas). Fue ahí donde dije ‘oh, esto en verdad es increíble"”.

“Te da la posibilidad de correr en lugares únicos porque siempre hay carrera en todas partes, en otros países y distintas ciudades, y te brinda la oportunidad de correr y conocer demasiados lugares”, deslizó.

Eso sí, también recalca que “también gracias a la pandemia, momento en que me atreví a dar el paso. Entonces yo salía a correr, salía al cerro y ahí fui conociendo esto y me fui enamorando de este deporte”.

Desde su comienzo en la disciplina, Daniel Allende ha sido perseverante y eso le ha generado grandes frutos en el mundo del deporte.

Entre sus primeras carreras destacan el “Spartan Race, carrera de 15 kilómetros en donde sufrí mucho porque no estaba preparado físicamente, pero fue un sufrimiento que yo elegí hacer y también lo que me gustó mucho fue lo increíble del terreno, las condiciones y la gente que se dedica a estos deportes de running trail, impulso que me llevó a seguir intentándolo”.

Es así que poco a poco fue formándose en la disciplina del running trail, siendo una de sus obsesiones convertirse en el “señor Plomo, ganador de la carrera del Cerro Plomo”.

No obstante, ya ha registrado participaciones internacionales que lo han preparado para este momento, luego de que en el 2024, pisara fuerte en Oceanía y se convirtiera en el ganador en Australia de la carrera el Parque Nacional Kosciuszko National Park, lugar de la montaña más alta de aquel país.

“Corrí una distancia de 28 kilómetros donde yo creo saqué mi mejor momento físicamente, 28 kilómetros con algo de nieve y salí primero. Para mí fue increíble y fue la mejor sensación que he tenido”, contó Allende muy emocionado.

Es por eso que confía en realizar una buena participación en Marruecos, para la cuál se ha preparado durante meses.

Parte de esa preparación ha incluido: “entrenamientos con peso, corriendo con una mochila que pesa diez 12 kilos subiendo montañas, y recorriendo muchas calles con ellas. También con volúmenes de kilómetros de entre 100 a 150 semanales. Mucha preparación física, hay que tener la versión física muy bien para poder aguantar este kilometraje”.

“Así también, un entrenamiento muy psicológico de la mano de un psicólogo, de un head coach que me ayudan a mejorar y priorizar la carrera desde antes para poder enfrentarla de la mejor manera posible”, deslizó.

En cuanto a los auspicios, Allende lo tiene claro: “Desde el Gobierno no he recibido ayuda de carácter monetario ni de ninguna manera. Directamente lo que he hecho es intentar hablar con marcas, con los parques, para permitirme entradas con pistas atléticas, para poder entrar y entrenar en ellas”.

Fuera de lo que será la Maratón Des Sables en Marruecos, Daniel Allende apunta a más participaciones internacionales en este 2025.

Con relación a esto, el atleta comentó que “este año pienso correr lo que Sky Race de latitud sur. Me gustaría correr también Maratón Santiago, pero poco a poco subiendo cada vez más para volver a las pistas después de Marruecos“.

“Dependiendo cómo esté el cuerpo y los objetivos que esté buscando este año. Ahí yo hablo con el equipo, que no soy solo yo, sino que soy yo con mi entrenador, preparador físico, entre otros y vemos que camino tomar en lo que resta del año”, indicó.

Por último y como mensaje para todo quien esté pensando en seguir este deporte y a la vez, estilo de vida, Daniel Allende aseguró que “creo que es importante dar apoyo”.

“Mucha gente me ve y me dice ¿Tú no te cansas?. Bueno, pues yo entrené mucho y todo, pero esto es algo de constancia. Yo también sufría mucho al principio y de hecho sufro más, pero a otro ritmo. Hay que jugársela, hay que ir e intentarlo”, añadió.

Por otra parte indicó que “también los deportes que son como el running te conectan con la naturaleza, te da la posibilidad de estar en lugares únicos, estar en lugares que para mí son terapéuticos, que uno puede estar mejor consigo mismo, conocerse más y lograr grandes cosas”.

“Así que para mí lo importante es intentarlo y jugársela y decir ya voy, voy a salir a trotar. Partir con dos o tres kilómetros puede ser cinco kilómetros. Uno caminaba, trotaba, caminaba y así se va partiendo, agarrando ritmo y mejorando muy rápido”, recalcó.

Antes de terminar con la conversación, Daniel Allende destacó “creo que es importante agradecerle a la marca (Merrell) que me dan la posibilidad de hacer presencia y mostrar lo que estoy preparando y lo que estoy haciendo”.

“Y también a marcas que permiten esta posibilidad de ir a correr a Sables y a todos los que me han apoyado, familia, amigos y en verdad esto no es algo que uno hace solo, sino que con el apoyo del resto. Sin ellos sería muy difícil lograrlo”, finalizó.