Chris Kluwe, exjugador de los Seattle Seahawks y Minnesota Vikings de la National Football League (NFL), fue arrestado el pasado martes al señalar, en un discurso, que una placa que contenía el lema ”Make America Great Again” de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, es “un movimiento explícitamente nazi”.

Todo aquello ocurrió en el contexto del aniversario número 50 de la biblioteca de Huntington Beach, California, evento al que el otrora pateador (punter) fue invitado. Justo cuando se le dio la instancia para hablar, el exdeportista optó por manifestarse.

“Puede que haya sustituido una esvástica por un sombrero rojo, pero eso es lo que es”, dijo, para luego comparar el movimiento a favor de Donald Trump con el nazismo al describirlo como ”profundamente corrupto” e “inequívocamente antidemocrático”12.

La polémica placa, cabe precisar, fue autorizada por unanimidad en el Concejo Municipal de Huntington Beach, algo que a Kluwe no le pareció por, desde su óptica, concebir que las bibliotecas son lugares neutrales.

A su vez, Kluwe añadió que Make America Great Again “significa tratar de borrar la existencia de las personas trans, estar a favor del racismo y de la segregación, de la censura en los libros. Significa estar a favor de despedir a los controladores aéreos cuando se están estrellando aviones y de los que supervisan nuestro arsenal nuclear”.

“Lo más importante, es un movimiento explícitamente nazi”, complementó sobre el MAGA, para señalar que él participaría en un acto de desobediencia civil pacífica, como lo dicta la “tradición americana”.

Tras su intervención, fue detenido por un grupo de policías, que lo retuvieron durante cuatro horas tras sacarlo esposado de la bibiloteca californiana.

Wild: Former #Vikings punter Chris Kluwe calling President Donald Trumps MAGA slogan a "Nazi movement" and being arrested and carried out of a city council meeting by police.

😳😳😳 https://t.co/6oMJ3gdXiP pic.twitter.com/Zgv8WfvbiS

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 19, 2025