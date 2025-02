Tras su histórica obtención del título norteamericano femenino de NXT en Vengeance Day durante este sábado, convirtiéndose en la primera chilena en coronarse campeona de la WWE -la compañía de lucha libre más importante del mundo-, Stephanie Vaquer no sólo sumo elogios entre los fanáticos, sino que también de una leyenda del wrestling.

Y es que, luego de vencer a Fallon Henley, el legendario exluchador y actual jefe del área creativa de la empresa, Triple H, se deshizo en elogios para la oriunda de San Fernando en sus redes sociales.

“Una atracción internacional con ética de trabajo y oro de campeonato para demostrarlo. Felicidades, Stephanie Vaquer. ¡Tu futuro no tiene límites!”, expresó el exmiembro de DX en su cuenta oficial de X.

An international attraction with the work ethic and the championship gold to prove it. Congratulations @Steph_Vaquer … your future has no limits!#VengeanceDay https://t.co/EMgXLf2YY1

— Triple H (@TripleH) February 15, 2025