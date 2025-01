Uno de los árbitros internacionales que causó revuelo hace algunos meses fue David Coote, el mismo juez deportivo que trató de “bastardo alemán” a Jürgen Klopp y que posteriormente fue despedido de la Premier League por consumir drogas y que ahora vuelve a hacer noticia en el mundo del fútbol.

Esto debido a una extensa entrevista con The Sun, medio inglés que le dio la oportunidad de confesar al mundo entero lo ocurrido en aquella ocasión, además de desahogarse.

La confesión de Coote

En sus primeras palabras, confesó que “cuando era un árbitro joven, escondí mis emociones y también escondí mi sexualidad. Y eso me ha llevado a toda una serie de comportamientos”.

“Mi sexualidad no es la única razón que me llevó a estar en esa posición, pero no estoy contando una historia auténtica si no digo que soy gay y que he tenido verdaderas dificultades para ocultarlo”, reveló.

Coote, que fue descubierto consumiendo cocaína en un hotel de Alemania, luego de ser parte del VAR en un duelo entre Portugal y el elenco germano, contó que “sentí un profundo sentimiento de vergüenza especialmente durante mi adolescencia. No se lo dije a mis padres hasta que tuve 21 años. No se lo dije a mis amigos hasta que tuve 25 años”.

Siguiendo esa línea y aclarando el episodio con la droga, contó que “no me reconozco en el video de la cocaína. No puedo identificarme con lo que sentí en ese momento, pero así era yo. Estaba luchando contra el horario y no había oportunidad de parar. Y entonces me encontré en esa posición: un escape”.

“He recibido abusos profundamente desagradables durante mi carrera como árbitro y añadirle mi sexualidad habría sido realmente difícil. No es algo de lo que dependiera día a día, semana a semana, mes a mes… pero era una de las vías de escape que tenía. Simplemente me permitía escapar del estrés, del trabajo”, deslizó.

Emotional ref David Coote bravely comes out as gay Watch the full exclusive interview here: https://t.co/RGPuzqsTDp pic.twitter.com/VeTznBrFJZ — The Sun (@TheSun) January 27, 2025

Sus disculpas tras los insultos a Klopp

Más tarde pidió perdón a Klopp por sus insultos registrados en video, luego de tratarlo de “bastardo alemán” tras consumir cocaína.

Con relación a esto, Coote agregó que “quiero disculparme con cualquiera que haya ofendido con mis acciones. Reconozco que no estuvieron a la altura de lo que se espera de un árbitro de primer nivel y lamento profundamente haber dicho lo que dije”.

“Soy un ser humano que cometió un error en un momento del que ahora me arrepiento profundamente”, añadió.

Por último, dejó un mensaje al sentenciar que “a otras personas que están en mi situación les diría que busquen ayuda y hablen con alguien porque si lo reprimen como lo he hecho yo, tiene que salir de alguna manera”.