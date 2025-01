El multicampeón de natación de Estados Unidos, Klete Keller, admitió sentirse “aliviado” tras recibir el indulto presidencial de Donald Trump en las últimas horas.

Keller fue una de las casi 1500 personas que asaltaron el Capitalio en 2021 con la idea de boicotear la investidura de Joe Biden como máxima autoridad norteamericana.

Keller, que hasta ganó preseas olímpicas, conversó con The Washington Post. “Realmente me arrepiento de las acciones que tomé ese día”, expresó.

“Amo este país. Estoy muy agradecido de tener ahora la oportunidad de seguir adelante… Es una sensación de alivio increíble”, complementó.

Al ser consultado por su presente tras el indulto, Keller detalló que “no me pareció real. Y al despertarme esta mañana, pensé: ‘Dios mío. Esto se acabó. Ya no tengo que volver a comunicarme con mi agente de libertad condicional. Es una sensación de alivio increíble”.

Y es que el exdeportista fue condenado inicialmente a diez meses de prisión. Después, un juez federal, realizó una modificación: seis meses de arresto domiciliario, tres años de libertad condicional y 360 horas de trabajo comunitario.

Finalmente, Klete Keller se excusó, una vez más, por su comportamiento: “Sé que mis acciones enfurecieron y causaron daño a millones de estadounidenses. Le dije esto al juez y lo dije en serio. Actué sin pensar. No me detuve ni me tomé tiempo para reflexionar”.