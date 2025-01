Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El destacado esquiador chileno Martín \'Tincho\' Labra, integrante del Team Chile y campeón mundial sub 17 y sub 21 de esquí náutico, consiguió la impresionante puntuación perfecta de 1.000 puntos en la prueba de Matemáticas 1 de la PAES 2024, siendo reconocido tanto por su excelencia en el deporte como en sus estudios. El atleta, egresado del Colegio La Misión de Calera de Tango, ha sido medallista mundial en diversas categorías y este año logró una histórica victoria en el US Masters. Sus logros fueron celebrados por el Team Chile en redes sociales, resaltando su talento no solo como deportista sino también como estudiante.