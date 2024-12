AJ Brown, estrella de los Philadelphia Eagles de la NFL, fue protagonista de un curiosa historia en la victoria de su equipo ante los Dallas Cowboys en la mejor liga de fútbol americano del mundo.

El número 11 de los Eagles anotó sobre el final del encuentro para extender la ventaja de los locales y, para celebrar, arrojó el balón al público para que un afortunado hincha se quedara con ella.

Sin embargo, a Brown se le olvidó que recibió un pase de Tanner McKee, quien hacía su debut en la liga y registró su primera asistencia para un touchdown.

La tradición en la NFL es que los mariscales de campo se quedan con la pelota de su primer pase para para los puntos de un compañero, por lo que el equipo de Philadelphia tuvo que pedirle al fan que recibió la pelota que la devolviera.

A cambio, AJ Brown le ofreció su camiseta al seguidor que se había quedado con el balón mientras le pedía disculpas a McKee por haber mandado la pelota a las tribunas.

Finalmente, el hincha accedió al pedido y, tras el partido, tuvo un final feliz ya que se llevó una prenda autografiada a su casa.

Now this is a story all about how…@1kalwaysopen_ | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/Q6eN2PW3Ar

— Philadelphia Eagles (@Eagles) December 29, 2024