Una excelente noticia está protagonizando el brillante atleta paralímpico nacional, Vicente Almonacid, experto en Paranatación quien se quedó con el Premio Nacional del Deporte 2024.

El chileno, quien brilló en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, además de quedarse con el segundo lugar en 100 metros clase SB8 del Mundial de Para Natación en Manchester y las preseas de oro y plata en Santiago 2023, fue condecorado con el estelar galardón nacional.

Tras recibir el premio en la ceremonia comandada por el presidente Gabriel Boric y el Ministro de Deporte, Jaime Pizarro, Almonacid entregó unas palabras en donde reveló que “ya tener el premio en mis manos es algo increíble“.

“Estoy muy contento, es un push para mi carrera deportiva. Se viene un año excelente, tengo un Mundial en septiembre y sería toda la motivación para empezar el año con pronto”, añadió.

Posteriormente no se guardó nada y reconoció que “el deporte paralímpico está creciendo, no es el hermanito chico, sino el símil del deporte olímpico. Estamos teniendo buenos resultados, me pone contento ser una de las personas que está ayudando a ese legado y que siga creciendo el deporte paralímpico”.

Más tarde, siguió en esa línea recalcando que “la medalla paralímpica es la única que me falta. Estoy motivado para este nuevo ciclo olímpico, cuando no se dan los resultados hay que levantarse con más fuerza en busca de la nueva meta (…) Todavía no puedo volver al agua, pero en enero me van a dar el alta”.

“Soy incrédulo de que mi historia inspira a niños, pero es una de las cosas que quiero hacer a futuro, la trascendencia de mi carrera. Estoy buscando trascender, inspirar gente y hacer de Chile hacer un país más deportivo”, cerró el brillante paranadador.