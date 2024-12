El exboxeador Floyd Mayweather volvió a sorprender con un extravagante regalo en Navidad, esta vez para su nieto de apenas tres años.

Sabido es que al otrora campeón mundial le gusta exhibir su billetera, especialmente si se trata de obsequios para sus cercanos, y este año no fue la excepción.

Según detalla Infobae, el exdeportista pagó cerca de 20 millones de euros (casi 19 mil millones de pesos) para comprar un edificio en una de las zonas más exclusivas de Nueva York (Estados Unidos).

De acuerdo a TMZ, el inmueble está ubicado en la 6ª Avenida y la Calle 47, en el corazón del distrito Diamond (Manhattan).

En un video publicado por el propio Mayweather en sus redes sociales, el retirado púgil le comenta a su nieto de tres años qué le obsequió para Navidad.

“Eres el primer niño que posee un edificio en el Distrito Diamond de Nueva York. Te compré un edificio”, dice el expeleador.

Según el citado medio, la nueva propiedad de los Mayweather incluye oficinas, un gran cartel publicitario y una tienda especializada en la compra y venta de diamantes.

Floyd Mayweather bought his grandson Kentrell Jr a building in the NYC Diamond District for Christmas. Continuing generational wealth🏫🎁 pic.twitter.com/tTMpGCOCP5

