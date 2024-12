El viernes se informó desde México el fallecimiento a los 66 años de edad de Miguel Ángel López Díaz, conocido como Rey Misterio Sr. La noticia fue confirmada por su hijo a través de Facebook. Aunque los motivos del deceso no han sido revelados, se destaca su legado en la lucha libre mexicana desde su debut en 1976. Rey Misterio Sr. fue un pionero en el ring y transmitió su experiencia a luchadores como su sobrino Rey Mysterio Jr., quien continúa su legado en la WWE, donde es considerado una leyenda.

Este viernes, se informó desde México que Miguel Ángel López Díaz, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Rey Misterio Sr., mentor del reconocido Rey Mysterio, falleció a los 66 años de edad.

La lamentable noticia fue confirmada por el hijo del exdeportista, quien a través de su Instagram, escribió: “Mi Sr. Padre, Miguel Ángel López Díaz, Rey Misterio Sr., falleció hoy por la mañana. Se les mantendrá al tanto. Gracias”.

Por ahora no se han esclarecido los motivos tras su deceso, pero a la vista queda el recuerdo de su legado en los cuadriláteros aztecas. Incursionando inicialmente en el boxeo, debutó en la lucha libre en 1976, destacando por su rol innovador y formativo.

Esas mismas cualidades las usó para transmitir su experiencia a luchadores como su sobrino, Rey Mysterio Jr., a quien le heredó su característico nombre.

A partir de forjar una carrera en México, que lo llevó a compañías como World Champíonship Wrestling (WCW) y World Wrestling Entertainment (WWE), donde hoy es leyenda, el hombre del ‘619’ es uno de los encargados de mantener vivo el recuerdo de su familiar.

“Prácticamente, gracias a él yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me llevaba a donde fuera. Gracias a él me enganché con este deporte”, dijo Rey Mysterio, cuyo nombre real es Óscar Gutiérrez, en una reciente entrevista concedida a WWE en Español.