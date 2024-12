Oscar Pistorius, exatleta sudafricano mundialmente conocido por ser condenado por disparar y matar a su pareja Reeva Steenkamp hace 11 años, tiene nueva novia, lo que motivó a la madre de Reeva a lanzar una fuerte advertencia.

La madre de la víctima del asesino de Blade Runner, Oscar Pistorius, advirtió anoche a su nueva novia: “Todavía tiene un problema con la ira”, según publicó el medio británico The Sun.

Pistorius, leyenda del sprint olímpico y paralímpico, de 38 años, fue enjaulado durante nueve años por dispararle y matar a su amante Reeva Steenkamp en su casa de Sudáfrica en 2013.

Libre desde enero de este año, tendría una relación amoroso con Rita Greyling, de 33 años, una joven particularmente parecida físicamente a su víctima, Reeva.

Según agregó The Sun, la madre de la modelo fallecida, June, de 78 años, advirtió a la nueva pareja de la estrella caída en desgracia, asegurando que “no entiendo cómo ella no ve una señal de alerta en él, porque él no ha perdido su problema de temperamento”.

“Se suponía que debía estar bajo control de la ira cuando estaba en la cárcel y en un momento le impedí salir porque me molestaba que no estuviera recibiendo tratamiento”, comentó la madre de Reeva. “Estaba enojado y todavía tiene problemas con la ira”, agregó.

La progenitora de la víctima de Oscar Pistorius mantiene su postura frente su exyerno, asegurando que “sigue siendo un peligro para las mujeres. Reeva sólo lo conoció durante tres meses y ella estaba muerta y él nunca confesó”.

June y su esposo Barry, ambos originarios de Port Elizabeth en Sudáfrica, dijeron que habían convencido a las autoridades para que bloquearan la liberación del asesino dos veces, esto por temor a que todavía representara una amenaza.