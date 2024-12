El legendario boxeador, Mike Tyson, vuelve al ring con su pelea contra Jake Paul, recordando sus gloriosos momentos en el cuadrilátero, aunque también enfrenta controversias al ser demandado por romper un contrato para enfrentar a Paul. Tyson revela problemas de salud tras el combate, confesando que no recuerda la pelea y admitiendo haber estado al borde de la muerte antes del enfrentamiento debido a complicaciones cardíacas. Estas revelaciones alertan a sus seguidores y fanáticos del boxeo sobre su estado de salud, lo que podría marcar el final de su carrera como boxeador.

El legendario boxeador, Mike Tyson, ha vuelto a ser protagonista de noticias debido a su retorno al ring, luego de la pelea ante Jake Paul que terminó con una derrota para el veterano púgil, pero devolvió a la memoria de todos sus mejores momentos con los guantes puestos.

Pese a que muchos se alegraron de verlo pelear nuevamente, su retorno ha estado acompañado por polémicas, luego de la fuerte demanda de una empresa internacional que acusa a Tyson de romper contrato para poder enfrentar a Paul.

No obstante, ahora, sus declaraciones alertaron a sus máximos seguidores, luego de revelar algunos problemas de salud tras el combate hace algunas semanas a sus 58 años.

En una entrevista con Fox Sports Radio, Mike Tyson detalló que tras el primer asalto de la batalla con Paul, no recordaba nada y se sorprendió cuando vio a Jake Paul haciendo un gesto en el segundo round.

“No recuerdo mucho la pelea, me quedé en blanco. No he visto la pelea. Sabes lo que recuerdo, recuerdo que volvió del primer asalto y Jake estaba haciendo una reverencia”, confesó.

Posteriormente apuntó que “casi muero previo a la noche de la pelea”, recordando que la pelea estuvo a punto de suspenderse por problemas cardíacos que presentó Tyson y que obligó a modificar el día de la pelea.

Revelaciones que ponen en alerta a sus mayores fans y fanáticos del boxeo mundial.

La pelea con Jake Paul pudo haber sido el final de su carrera como boxeador, ya que ha presentado una serie de problemas de salud en los últimos meses que podrían agravarse con el correr de las semanas.