Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los primeros Juegos Deportivos Down se llevarán a cabo en el Parque Estadio Nacional con la participación de más de 300 niños y jóvenes con Síndrome de Down de todo Chile. En este evento histórico se disputarán disciplinas como básquetbol, natación, atletismo y fútbol 7, contando además con la presencia de una delegación de Perú. La Corporación Deportes Down, liderada por Eduardo Arévalo, es la encargada de organizar esta importante competición que impulsa el crecimiento de eventos deportivos inclusivos.