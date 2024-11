Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El mundo del ciclismo se viste de luto con la repentina muerte de Tuur Hancke, joven promesa belga que falleció el día de su cumpleaños número 19. Tras no destacar en la categoría junior o Sub 23, Hancke decidió dejar el deporte recientemente. Su equipo, The Lead Out Cycling Academy, confirmó la trágica noticia y destacó la personalidad respetuosa y sonriente del ciclista. Aunque se desconocen las circunstancias de su muerte, se reveló que Tuur decidió retirarse por motivos personales al darse cuenta de que no entraría en el grupo profesional en los próximos años, sintiendo la carga pesada de combinar sus estudios con la intensidad de los entrenamientos. El ciclismo belga lamenta la pérdida de este joven talento.