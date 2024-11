En febrero de este año, el gimnasta chileno Joaquín Álvarez acaparó las miradas de la gimnasia mundial al presentar un elemento nuevo durante su participación en la Copa del Mundo en Egipto.

Álvarez -acompañado de su entrenador Christian Bruno– logró un doble extendido de salida en barras paralelas, movimiento nunca antes visto y que fue validado por los jueces de la competencia, pero que aún debía ser ratificado por la Federación Internacional de Gimnasia.

Ratificación que llegó hace unos días y que cerró un proceso histórico para el deporte nacional y también puso fin a la incertidumbre. Y es que el nacido en Quilpué, región de Valparaíso se convierte en el segundo gimnasta chileno en inscribir su nombre en el Código de Gimnasia, tras Tomás González (en 2003 logró realizar un salto mortal atrás extendido con tres giros y medio).

“Todo este tiempo estuve con la incertidumbre y con el miedo de que no llegase a ser cierto, porque ya causó revuelo, muchas entrevistas, mucho alcance y me daba miedo de que quizás no terminará siendo real“, comentó Joaquín Álvarez tras conocerse la noticia.

No obstante, la Federación Internacional de Gimnasia, a través de la Men’s Artistic Gymnastics (MAG), informó que lo realizado por Álvarez en Egipto cumplía con todas las condiciones y lo sumó como un nuevo elemento.

Joaquín Álvarez: “los sueños se hacen realidad, pero no basta sólo con soñar”

Uno de los principales sueños a los que aspiran la mayoría de los gimnastas es que un elemento, en algunos de los aparatos de la gimnasia artística (suelo, paralelas/asimétricas, anillas, barra horizontal, barra de equilibrio o caballete, entre otros), lleve su nombre.

En la última actualización, además del elemento reconocido a Joaquín Álvarez, también en paralelas se inscribió una maniobra patentada por el mexicano Joseph Solís. Mientras que el estadounidense John Roethlisberger se anotó dos elementos a su haber, ambos en la barra fija u horizontal.

Joaquín rememora el momento en que supo que su nombre pasaría a la historia, cumpliendo uno de los sueños que tuvo desde que se inició como gimnasta.

“Cuando mi entrenador me manda el documento con todos los elementos nuevos que iban a entrar al código y ahí está el mío con todos los detalles de cómo fue ejecutado por Joaquín Álvarez en la Copa del Mundo del Cairo, fue cuando me vino el alivio, la alegría fue como nuevamente poder celebrar este logro”, recuerda Joaquín.

El orgullo es máximo. El atleta nacional es consciente de que “los elementos nuevos son más que nada como honoríficos, no te dan un premio, no te dan una medalla”, pero “es algo que muchos atletas buscan porque es un legado que queda para siempre en el deporte”.

“Los sueños sí se hacen realidad, pero no basta solo con soñar, pero por lo mismo, el esfuerzo y el trabajo siempre traen su recompensa”, reflexiona el joven de 20 años.

Un orgullo que también comparte su entrenador Christian Bruno, quien lo ha acompañado y alentado a seguir perfeccionando sus movimientos.

“Es súper importante en mi carrera como entrenador el hecho de crear un elemento que no se encuentra en el código y que tenga el apellido un chileno”, comentó el entrenador.

Los sueños por cumplir en la gimnasia

Luego de conseguir uno de los logros más importantes en la historia de la gimnasia chilena, Joaquín Álvarez no se detuvo, y dos meses más tardes, el atleta nacional se coronó campeón panamericano en anillas.

“En mayo fue el Panamericano específico en Santa Marta de Colombia y ahí logré ser campeón panamericano que era un objetivo que me había propuesto”, relata Álvarez.

Así, Joaquín avanza logro tras logro, pero no se nubla y tiene claro cuál es el futuro. “Es un gran paso, pero uno de los tantos que se vienen por delante en mi carrera deportiva que está recién comenzando, claro”.

Y explica: “He estado todo este segundo semestre preparándome y sacando elementos nuevos, practicando series para lo que sería el próximo año, en el que la idea es clasificar al Mundial de Gimnasia”. Dicha cita se realizará en Yakarta (Indonesia) entre el 19 y el 25 de octubre de 2025.

Además, se propone “mantener mi título de campeón panamericano en anillas, ser finalistas en ambos aparatos (anillas y paralelas) y sí o sí a largo plazo clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028 (Los Ángeles, EEUU).