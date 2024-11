El nombre de Katherinne Wollermann se masificó en septiembre pasado al alcanzar una histórica medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, tras ganar en el Para Canotaje y específicamente en los 200 metros KL1.

La oriunda de Chiguayante, de 32 años, logró la única presea dorada para Chile en la cita de los tres ágitos en suelo francés y la cuarta de la historia nacional en los JJ.PP, tras Cristian Valenzuela, Alberto Abarza y Francisca Mardones.

Éxito e inmediata exposición mediática para la campeona mundial en Hungría 2024. Y para cerrar el año con broche dorado, Wollermann fue elegida entre las 100 Mujeres Líderes del país en el año que se va.

Un reconocimiento que entrega el diario El Mercurio a las más mujeres más destacadas en cinco categorías: Empresarias, Ejecutivas, Profesionales, Investigadoras y Académicas; Servicio Público y Servicio Social.

Ante esta importante consideración, la reciente campeona paralímpica declaró en diálogo con BioBioChile que “estoy contenta, feliz. Hace un tiempo me avisaron por correo para el proceso de postulación, me puse a leer y era un proceso selectivo de entre muchas mujeres. No esperaba que me eligieran”.

“Quedé entre grandes mujeres, de todas las áreas de la sociedad. Francisca Crovetto recibió mi galardón (la premiación fue el pasado martes 19), ya que no pude asistir porque tenía cosas de la universidad que resolver y así terminar de la mejor forma mis procesos académicos”, agregó.

En la misma línea, la estudiante de quinto año de Terapia Ocupacional señaló que “feliz de ser una mujer líder, Ya lo obtuve acá en la región (del Bío Bío) hace unos años y ahora en El Mercurio, así que contenta de seguir siendo reconocida porque finalmente somos generaciones que van haciendo que las mujeres que vienen naciendo o que se encuentren en cualquier etapa del ciclo vital puedan proyectarse. Con la Fran fuimos las únicas deportistas”.

La vida de Katherinne Wollermann tras el oro en París 2024

Consultada por cómo ha cambiado su vida, en general y en el deporte, tras su logro en París 2024, Katherinne señaló que “creo que dentro de estos cuatro años (desde Tokio 2020, donde se colgó el bronce) fui en modo crucero. Hoy en día estoy en el cambio hacia atrás, recuperando el tiempo en cosas como el tema académico, recuperando el tiempo familiar, el poder reencontrarme con amigos”.

“Cuando estamos inmersos en el tema del deporte, con torneos y eventos importantes, son años en los que trabajamos para dar el resultado que damos y dejamos de lado muchas cosas significativas e importantes”, complementó.

La seleccionada del Team ParaChile, que a sus 20 años de edad fue diagnosticada con una mielitis transversa, viene recientemente de tener una participación estelar en la Teletón 2024, específicamente en el ‘Pulso Digital’ de la gran cruzada que nació en 1978.

Ante esta metamorfosis mediática, Wollermann dijo a este medio que “fue un cambio drástico. Recién ahora se podría decir que estamos más tranquilos. Estos últimos tres meses han sido de estar de un lado a otro, estuve en la Teletón, estoy dando relatoría, con harto trabajo en la universidad, con harto reconocimiento, me llaman de varias empresas”.

“Alcanzar un logro es tan difícil y la gratificación es tan poderosa como haberlo logrado. El reconocimiento que no solo te lo da el medio público, sino que también la gente en la calle, que te aluda, te reconoce, se acerca y vibra por lo que hiciste antes, durante y ahora”, añadió.

La cinco veces campeona panamericana apuntó, además, que todas las muestras de gratitud recibidas son “el beneficio de tanto esfuerzo y muchas veces un sacrificio en cuanto a lo familiar y en los amigos, pero creo que cada cosa vale la pena, nada se hace en vano y en la vida todo requiere esfuerzo, y si no estamos dispuestos mejor no lo hagamos”.

Las proyecciones en el mundo del canotaje y la preparación de cara a los JJ.PP. de Los Ángeles 2028

Ya en el plano estrictamente deportivo, Wollermann se refirió a las proyecciones en su disciplina y la preparación de cara a Los Angeles 2028, donde llegará como la campeona paralímpica.

“Desde que comencé mis proyecciones fueron altas y siempre van a bordear en ello. Uno debe irse proyectando a largo, mediano y corto plazo y en el corto es descansar en este momento, pero seguir entrenando, manteniéndome activa, ya que viene el Mundial, los Panamericanos y el Sudamericano el próximo año”, declaró.

“Y en largo plazo los Juegos Paralímpicos. Uno dice ‘falta harto’, pero para el deportista pasa súper rápido porque llevamos una vida veloz, pero entretenida también”, continuó.

En cuanto al próximo evento máximo del deporte paralímpico, en cuatro años más en EE.UU., la nueva estrella del firmamento deportivo chileno contó que “esto se prepara año a año, dependiendo en parte de los resultados de los campeonatos y digo en parte porque finalmente acá no hay récords. Hay TBG, que es primera línea récord que se llama, porque nosotros estamos expuestos a distintas condiciones climáticas, entonces todo es una variabilidad a la hora de competir”.

“Al final estamos preparados y conscientes de que hay que entrenar con todas esas variables para que a la hora de competir no sea algo que no se sabía, sino algo que se estudia. Finalmente esa es la preparación, ir tomando herramientas que lo vayan dotando a uno de habilidades para permitir sortear los obstáculos”, sentenció.