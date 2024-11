Luego de diez torneos clasificatorios, el pasado sábado 9 de noviembre se realizó la final nacional de Natación Soprole -con la participación de más de 370 estudiantes de 130 colegios del país- en la piscina del Club Deportivo Universidad Católica, lugar donde se definieron a los mejores nadadores de la competencia.

En la instancia, el organizador Rafael Nieto expresó que “el análisis es positivo, ya que se logró el objetivo que es tener una participación masiva con representantes de distintos lugares de Chile. Hemos tenido el apoyo de Soprole para tener un evento de natación completo, y destacar el apoyo de los padres, apoderados, y jueces, viajando incluso desde otras regiones”.

Al respecto, Carolina Matus, brand manager de Soprole, comentó que “con el programa Soprole Deporte Escolar aportamos al desarrollo de los niños. Cada fin de semana los vemos sentir el apoyo de sus amigos y familiares. Nos preocupamos de Nutrir Sonrisas generando espacios significativos a través del deporte, y esta vez nos tocó esta tremenda final de natación, en la que vimos a más de 400 nadadores de todo Chile superarse”.

Esta disciplina, con la que se dio el cierre al programa Soprole Deporte Escolar, sobresalieron el colegio Mayor de Peñalolén, con 210 puntos; seguido por el Montessori de Talca, con 83 unidades; cerrando el podio con el Alemán de Valparaíso, con 79.

Por su parte, el representante de Talca, Gaspar Díaz, nadador en juvenil B 15-16 años compartió que “desde muy pequeño me he dedicado a la natación. Me gusta mucho hacer deporte, en mi ciudad hubo una competencia de clasificación donde logre posicionarme en los primeros lugares”.

En su última participación en este torneo, Constanza Marti del San Juan Astoreca puntualizó que “el próximo año paso a ‘mayor todo competidor’ entonces ya no puedo participar (…) siempre trato de mejorar mis marcas. En el próximo desafío me va a tocar contra mujeres mayores que yo, pero siempre motivada a seguir mejorando”.

Destacadas marcas personales de la Final de Natación Soprole

En las individualidades, se registraron seis nuevas marcas con las actuaciones de Pedro Aguilera del San Ignacio de la Salle con dos récords en 100 metros Libre y 100 mts. Mariposa. Mientras que en damas, Fernanda Guamparito, del Águila Mayor de la Serena demostró su velocidad en 50 metros Pecho y 50 mts. Mariposa.

Por su parte, Damián Quass registró nueva marca en los 100 metros Espalda representando al Colegio Alemán de Valparaíso; cerrando con Mateo Espinoza del Liceo Amanda Labarca y su nuevo tiempo en los 50 mts Mariposa.

El entrenador del colegio Guardiamarina Riquelme, de Viña del Mar, aseveró que “hay un gran nivel por la cantidad de nadadores con experiencia, muchos están en los primeros puestos a nivel nacional. Yo vengo con una nadadora con la que hemos trabajado hace bastante tiempo, harta preparación física y psicológica”.

Con este torneo, en la piscina del Club Deportivo UC, finalizó la temporada de Natación Soprole, que se enmarca en el programa de Deporte Escolar, con los nadadores y nadadoras ya pensando en las próximas clasificatorias del siguiente año.