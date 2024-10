Alberto Abarza agigantó su leyenda en los Juegos de París 2024, con tres nuevas medallas en la para natación, consolidándose como el deportista paralímpico más exitoso en la historia de Chile.

Las tres medallas de bronce obtenidas en la capital francesa se suman al oro y la doble plata paralímpica obtenida en Tokio 2022. Con este resultado, el oriundo de San Bernardo llegó a lo más alto de nuestra historia deportiva.

Pero no todo es color de rosa. Las pasadas Fiestas Patrias fueron del terror para el deportista de 39 años, a poco de llegar al país tras brillar en las aguas galas. El 20 de septiembre sufrió un violento portonazo en la comuna de Maipú, esto mientras acudía a dejar a su hija a la casa de su expareja.

“Lo material, que es la camioneta, se recupera, pero se llevaron mi silla de ruedas”, lamentó en aquella oportunidad. Afortunadamente, horas después, Abarza recuperó el elemento vital que le permite trasladarse en el día a día.

“Mi hija aún no puede andar en auto”

En diálogo con BioBioChile, el Premio Nacional del Deporte 2018 se refirió a este lamentable episodio. Apuntar que al para nadador lo lanzaron violentamente al piso para robar su vehículo, pese a que les dijo que tenía movilidad reducida.

“Está claro que no estamos ajenos a que esto nos pase. Ya es el tercer abordazo que sufrimos, anteriormente había habido disparos, ahora gracias a Dios no, pero esta vez fue más triste porque estaba con mi hija”, declaró.

A comienzos de octubre se detuvo a un par de integrantes de la banda vinculada al portonazo al atleta paralímpico. “Ya hay detenidos, que son los mismos que habían matado a un caballero en Maipú. El pasado miércoles hubo una detención de la otra parte, que los pillaron también, así que por ahí me he ido enterando que están cayendo todos”, dijo.

“Espero que estén mucho tiempo en la cárcel. Si bien la responsabilidad es como del gobierno, tiene que haber una labor del Estado, de todos, de parlamentarios, senadores, diputados, y la cosa es que las leyes crezcan”, complementó.

En la misma línea, el también múltiple medallista parapanamericano señaló que “mientras no haya leyes que asusten a los delincuentes, ellos lo van a seguir haciendo, porque arriesgan poca pena y salen ganando. Pero si subimos y partimos en 15 a 20 años de cárcel la van a pensar más”.

“No solo hablo por mí, pero cuando estas cosas pasan con algún niño presente es tremendo. Imagínate que mi hija aún no puede andar en auto y tiene un miedo terrible”, selló el tema.

¿Abarza va a los JJPP de Los Ángeles 2028? El último sueño del brillante deportista de la natación adaptada

El medallista mundial en 2017, 2019 y 2022 fue consultado por si estará en el próximo ciclo paralímpico, que finalizará con la gran cita en Los Ángeles, Estados Unidos, en el año 2028.

“Me encantaría, visto como un sueño, poder retirarme del alto rendimiento en Los Ángeles. Esa es como mi meta, que mi última competencia a alto nivel sea ahí”, contó a BBCL.

“Allí voy a tener 44 años, versus los chicos con lo que compito que hoy tienen 20 y llegarán con 24 años. Ya soy el más viejo de todo el circuito, pero creo que París -no es que me haya abierto el apetito- me hizo ver que si tengo 50 y estoy dentro de los primeros tres del mundo, porque no seguir mientras yo me sienta competitivo y sienta que pueda representar a mi país de la mejor manera”, añadió.

Además, el deportista de la clase S2 reveló que “siempre estamos planificando con mi equipo. Ahora nos pusimos como meta el Mundial del próximo año, que es en Singapur en septiembre, y estamos entrenando con todo para eso”.

“Y queremos retirarnos en Los Ángeles del alto rendimiento, pero no de la natación, y ya de ahí empezar a ver los campeonatos más cerca, quizás un Sudamericano o Panamericano para hacer la despedida en ese ciclo olímpico y terminar la carrera”, agregó.

El enorme gesto del chileno con su principal rival

El principal rival de Abarza en el más alto nivel de la para natación es el brasileño Gabriel Geraldo Dos Santos Araújo, de solo 22 años. Y hoy, el nacido en Santa Luzia será revisado para verificar si podrá continuar en la categoría S2, clase que tiene una coordinación muy limitada del torso, de las piernas y de las manos y a un nivel bajo de los brazos.

“Viene una reformación tremenda. Nos avisaron a todos los nadadores a nivel mundial que habrá una reclasificación. Tras muchas opiniones diferentes para la clasificación de los atletas decidieron revisar a Gabriel Dos Santos. De cinco, tres países deben acusar para revisar a los deportistas y yo voté para que no revisen a Gabriel”, explicó.

“Creo en la competencia justa y en la lealtad al competir. Más allá que seamos amigos, hay que tener un valor extra que si el comité decía que él era S2, tenía que estar ahí hasta que le tocara revisión nuevamente. Y ahora entró una nueva revisión completa para todos los nadadores. De Brasil me dieron las gracias, pero más que eso es lo que finalmente el deporte nos ha enseñado, que uno tiene que ser justo y no aprovecharse de algo por secretaria para sacar ventajas”, apuntó.

El sentimiento de ser el deportista paralímpico más exitoso de nuestra historia

Consultado por este medio por sus sensaciones de ser el deportista paralímpico chileno más exitoso, Abarza fue claro. “Yo creo que soy uno más. Las medallas nunca me van a reflejar como un buen deportista, porque siento que aunque hubiese tenido una o ninguna creo que el mensaje y se los he recalcado a mis hijas es: ‘yo quiero tu 100 por ciento, no el 100 por ciento de lo que se espera de ti, sino que ‘tú’ 100 por ciento’, y lo trato de decir en las charlas y a los niños”, indicó.

“La responsabilidad con mis hijas es eso. Si calificamos a un deportista por una medalla o porque salió campeón y que el segundo lugar es malo, vamos a estar mal porque muchos niños se van a frustrar. El deporte te enseña muchas otras cosas como es la frustración, la endorfina que te da, el compañerismo y nada se hace solo”, complementó.

Incluso, Abarza sacó a colación a una estrella mundial del deporte para continuación su argumentación. “La otra vez escuchaba a Cristiano Ronaldo, que a mí me encanta pese a que muchos lo encuentran sobrado, diciendo que ‘yo nunca he hecho un gol sin haber recibido un pase’; y esa frase me encantó, porque siempre vas a necesitar de alguien para tener un logro”.

“Yo nado, pero no nado solo. Hay alguien que planifica mi entrenamiento, está mi hermana ahí que me sujeta los pies antes de la partida, los hijos que te dan la parte emocional, tu pareja que te da ese amor para que todo ande bien. Somos una maquinita que tiene que funcionar con todo, entonces por ahí ser el deportista más exitoso no es tan así”, continuó.

Para cerrar el tema, el ‘Beto’ destacó a fondo lo realizado por Katherinne Wollerman, presea de oro en el para canotaje, y Marion Serrano, bronce en el para powerlifting, en la pasada cita de los tres ágitos en París.

“Las mujeres este año nos dieron un golpe tremendo, celebré con todo la medalla de la Katherinne, porque es una chica que entrena todos los días, que se saca la cresta y es amorosa, es como esos deportistas que son buenos dentro y fuera. Y la Marion también, ya que su medalla de bronce para ella es todo. Creo que a su corta edad, las chicas van a dejar mucho que hablar en el deporte paralímpico. Yo a su edad ni siquiera había clasificado a unos Juegos Parapanamericanos, recién clasifiqué el 2015 a mis primeros”, contó.

Un agradecido de la Teletón y un profundo mensaje de cara a una nueva campaña, a realizarse el próximo 8 y 9 de noviembre

Abarza comenzó a practicar natación a los dos años, momento en el que ingresó al Instituto Teletón de Santiago para tratar el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad degenerativa que atrofia los músculos. Nadar puede reducir y controlar los efectos adversos del síndrome, y ya en sus 20 años comenzó a practicar este deporte de forma profesional.

De cara a la trigésima quinta versión de la campaña solidaria que se realizará en Chile, el exitoso para nadador señaló: “Que vamos con todo, que son más de 30 mil familias que nos necesitan, que tengan la oportunidad de poner a sus niños de pie, las terapias. La Teletón te da las herramientas para poder afrontar la vida”.

“Lo que pudieron hacer conmigo, no voy a tener nunca palabras para poder devolvérselo. Porque es tanto amor durante tantos años y me enseñaron a valerme por mí mismo. Entonces, siempre digo, no es mi segunda casa, es mi casa ya que en la Teletón te reciben con todo ese amor”, agregó.

Para finalizar, Abarza espera que “todos los niños que necesiten la rehabilitación tengan la posibilidad de atenderse y que sigan realizando la Teletón como campaña para que todos, valga la redundancia, tengan la posibilidad de salir adelante en su vida”.