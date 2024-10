Dos deportistas han fallecido este jueves, mientras realizaban las pruebas de las finales del Mundial de Triatlón en Torremolinos (Málaga, España), según ha informado la organización.

Los fallecidos son dos hombres, triatletas que competían en la categoría de Veteranos -grupos de edad-, y han muerto en incidentes separados: uno de ellos en la carrera y otro en la prueba de natación.

De acuerdo a Málaga Hoy, los deportistas muertos son de nacionalidad mexicana y británica. El europeo (57 años) pereció mientras corría, mientras el azteca (79) lo hizo cuando nadaba.

Ambos, según el citado medio, murieron tras sufrir uno paro cardiaco.

La organización del Mundial de Triatlón confirmó el fallecimiento de los dos atletas a través de redes sociales.

“Con profunda tristeza podemos informar que dos participantes (uno de México y otro de Gran Bretaña) han fallecido durante la fecha en Torremolinos-Andalucía, que se ha celebrado hoy, 17 de octubre”, detallaron.

“Nuestro más sentido pésame a sus respectivas familias, amigos, Federaciones Nacionales y a toda la familia del triatlón. World Triathlon, la Federación Española y el Comité Organizador Local están en contacto con sus familias para proporcionar todo el apoyo necesario en estos momentos difíciles y tristes”, complementaron.

Vale señalar que, al tratarse de una categoría de edad, los triatletas fallecidos disputaban una prueba con 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y cinco de corrida.

It is with deep sadness that we can inform that two participants (one from Mexico; one from Great Britain) have died at the World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships, taking place today, October 17. Our deepest condolences go to their… pic.twitter.com/rp6JjlUEFB

— World Triathlon (@worldtriathlon) October 17, 2024