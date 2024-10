Cinco alpinistas rusos murieron en Nepal cuando escalaban el Dhaulagiri, cuyo pico, que se eleva 8.167 metros sobre el nivel de mar, es la séptima cima más alta de planeta, informó este martes una representante de la comunidad de alpinistas de Rusia.

“Han encontrado a los chicos. Todos murieron al caer la cordada a 7.700 metros”, escribió en su página de Facebook la alpinista Anna Piunova, que precisó que el grupo inicialmente estaba integrado por seis escaladores.

Explicó que uno de ellos, al que identificó como Valeri Shamalo, se sintió mal durante la ascensión y regresó al campamento, situado a 6.100 metros, desde donde fue evacuado a un hospital en helicóptero.

Según la agencia oficial TASS, la embajada de Rusia en Nepal confirmó que fue informada de la muerte de los alpinistas, con los que se perdió comunicación el domingo pasado, el mismo día que comenzaron la ascensión.

Bad news from Dhaulagiri I

Five russian climbers, who went missing on October 6, have been found dead at an altitude of 7,100m.

This is the biggest tragedy on Dhaulagiri since 1975, when 5 climbers (2 Japanese and 3 Sherpas) died in an avalanche accidenthttps://t.co/FV8IciSdte pic.twitter.com/Yq3BoBdRSc

— 4sport.ua (@4sportua) October 8, 2024