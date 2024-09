La atleta rumana Hanna Gogoseanu brilló en los 80 kilómetros de Ultra Paine 2024, conquistando la carrera más exigente del certamen en el parque nacional Torres del Paine. En su primera visita a la Patagonia chilena, la deportista registró un impresionante tiempo de 12:36:23 horas para asegurarse la victoria en la categoría femenina. Sorprendida por su triunfo, Gogoseanu compartió con BioBioChile que no esperaba dominar la competencia y destacó la dureza del terreno y la belleza de los paisajes, atravesando ríos y lagos mientras disfrutaba de la carrera. Admiradora de Chile, la atleta invitó a otros a conocer la Patagonia y a desafiarse a sí mismos en esta competencia especial y hermosa.

La atleta rumana Hanna Gogoseanu se lució en los 80 kilómetros de Ultra Paine 2024, ganando la carrera más dura del certamen que se desarrolla en el parque nacional Torres del Paine.

La europea, que visitaba la Patagonia chilena por primera vez en su vida, registró un tiempo de 12:36:23 horas para vencer en la categoría femenina.

Aún sorprendida por su victoria, Gogoseanu dialogó con BioBioChile y reconoció que no esperaba dominar la carrera.

“Fue una sorpresa para mí, no pensé que lo lograría. Imaginaba demorarme hasta 30 horas. Mi objetivo era hacerlo lo más rápido posible, así que fue maravillo”, dijo la rumana.

Hanna también se dio un tiempo para alabar el entorno de la carrera: “Fue muy rudo, la nieve, los paisajes. Me tocó cruzar ríos, lagos y solo pensaba en no mojarme, pero cuando vi que había más solo me dediqué a disfrutar la carrera”.

Además de venir a la Patagonia para Ultra Paine, Gogoseanu estuvo en San Pedro de Atacama y admitió que quedó encantada con Chile.

“Tienen que venir a ver la Patagonia, a desafiarse por sí mismos, a conocer esta carrera. Fue difícil, pero también especial y lindo al mismo tiempo. Me encanté de Chile”, complementó la nueva campeona de los 80K.