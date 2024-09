La ciclista junior suiza Muriel Furrer, de 18 años, murió este viernes tras no superar las secuelas de un grave traumatismo craneoencefálico que se produjo en una caída durante la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo y Paraciclismo de Zúrich 2024.

La UCI ha confirmado el deceso de Furrer tras su caída en la carrera de la categoría júnior celebrada este jueves, de la que fue evacuada en helicóptero a un hospital en el que ingresó en estado crítico.

“Muriel Furrer lamentablemente falleció hoy en el Hospital Universitario de Zúrich”, ha comunicado el organismo internacional.

The cycling world mourns the loss of Muriel Furrer.

It is with heavy hearts that we say goodbye to this young rider, and we extend our heartfelt condolences to all her family, friends, and teammates.

Rest in peace. 🙏 pic.twitter.com/YEtEldhd59

— UCI (@UCI_cycling) September 27, 2024