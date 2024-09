Un KO vistoso e impresionante. Daniel Dubois venció a Anthony Joshua en un duelo de púgiles británicos disputado en Wembley la noche del sábado.

El ganador se impuso por la vía rápida gracias a una excelente combinación y un certero puño en el quinto asalto, que acabó enviando a la lona a su rival.

Joshua intentaba convertirse en tres veces campeón del Mundo de pesos pesados, sin embargo, Dubois se lo impidió con un derechazo extraordinario.

El combate, eso sí, fue dominado de principio a fin por Dubois que ya había enviado al suelo a Joshua en tres rounds anteriores (primero, tercero y cuarto).

I kept telling everyone that DUBOIS was gonna beat AJ.

They kept saying KO,say Experience this and that.

See as dem best AJ like who thief Phone,Dey fall like who dem Dey knack Jazz….7yrs age difference…everything will count…@ThaVinci231 and @Banjotomiwa did I not tell you? pic.twitter.com/qu5qPdGCcd

— Opeyemi Akinyode (@OpeyemiAkinyod2) September 21, 2024