El ucraniano Oleksandr Usyk, campeón mundial de boxeo, fue detenido en el aeropuerto de Cracovia (Polonia) por motivos aún no aclarados, lo que motivó la intervención del Ministerio de Exteriores ucraniano por orden directa del mismo presidente Volodímir Zelenski.

Usyk dio por zanjado el “malentendido” que llevó este martes 17 de septiembre a su detención en el aeropuerto de la ciudad polaca.

Lo hizo con un mensaje en las redes sociales en el que agradece el apoyo de los diplomáticos ucranianos y expresa, también, su “respeto” a las fuerzas del orden polacas.

“Amigos, todo está bien. Hubo un malentendido que fue resuelto rápidamente. Gracias a todos los que se preocuparon. Gracias a los diplomáticos ucranianos por su apoyo”, escribió el boxeador tras su breve detención.

Según dijo en sus redes sociales, el presidente Zelenski habló con él por teléfono después de que fuera liberado.

Zelenski se mostró “decepcionado con la actitud” hacia Usyk de las autoridades polacas, y reveló que ha pedido a su Gobierno que investigue las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Dear Friends. A misunderstanding took place. It was quickly resolved. Thanks to all who got concerned. Thanks to Ukrainian diplomats for the efficient support. And respect to Polish Police for conducting their obligations with no regards to height, weight, reach and regalia.

