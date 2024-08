El argentino Rodrigo Isgró, reconocido crack mundial del rugby, ha pasado de ser la \'perla\' del rugby argentino a consagrarse en este deporte, destacando en la modalidad del Seven. Con tan solo 25 años, Isgró ya cuenta con una medalla olímpica y un histórico título en el Circuito Mundial. Además, el jugador fue nombrado Mejor Jugador de Rugby 7 del mundo el año pasado. Su trayectoria ha llamado la atención de prestigiosas instituciones, como el Museo de la Moda de Chile, donde Isgró ha donado una indumentaria y ha sido nombrado Embajador. El deportista argentino, que inició en el rugby a los 4 años, ha enfrentado al seleccionado chileno Los Cóndores, destacando el progreso del rugby en Chile. Isgró ha vivido experiencias significativas, como su debut en el Seven de Nueva Zelanda, la adaptación del rugby XV al Seven y la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras su exitoso paso por el rugby Seven, Isgró ha tomado la decisión de regresar al rugby XV, considerando este cambio como un desafío personal para seguir creciendo en su carrera deportiva.

El argentino Rodrigo Isgró pasó de ser la ‘perla’ del rugby argentino a un crack mundial de este deporte, principalmente en el Seven. Con solo 25 años, el back de Los Pumas ya tiene una medalla olímpica y un histórico título en el Circuito Mundial.

Y eso no es todo. El deportista formado en el Mendoza Rugby Club fue nombrado el año pasado como el Mejor Jugador de Rugby 7 del mundo.

El oriundo de Mendoza ya a los 4 años jugaba al rugby. Siempre ha compaginado el rugby XV y el Seven, y en 2019 entró a formar parte de Los Pumitas, la selección juvenil de Argentina de 7s. Un año después ya dio el salto definitivo a Los Pumas.

Su destacado palmarés llamó la atención del reconocido Museo de La Moda de Chile, institución que se creó en 2007 y que reúne, conserva y expone principalmente prendas de vestir que han sido donadas o adquiridas en remates internacionales.

Isgró habló en exclusiva con BioBioChile para saber cómo se gestó su lazo con la destacada galería creada por Jorge Yarur Bascuñán y conocer en detalle su destacada trayectoria en el deporte de la ovalada.

– Donaste en mayo pasado una indumentaria al Museo de la Moda. ¿Cómo se dio esta relación entre el Museo y tú como deportista? ¿Cómo nació este lazo?

– Hablé con Jorge (Yarur) hace un tiempo, me escribió a principios de 2023 y yo justo estaba de vacaciones acá en Chile, vacaciono en Reñaca desde que soy chico. Jorge me escribió para venir a conocer el Museo y ese momento no pude hacerme un tiempo para poder ir, pero después nos juntamos en Buenos Aires y le regalé la camiseta con la que ganamos el Circuito de Singapur, donde nos coronamos campeones de la liga de todo el año.

– Estoy muy contento de haber donado la camiseta al Museo. Sé todo lo que tiene, su historia y me pone muy feliz poder contribuir con algo mío a este lugar.

– Fuiste recientemente nombrado Embajador del Museo de la Moda. ¿Cuáles son tus sensaciones de ser parte fundamental de una institución que en su colección deportiva cuenta con objetos de figuras como Diego Maradona, Rafael Nadal, Novak Djokovic, entre otros?

– Estoy muy contento, agradecido con Jorge (Yarur) por esta oportunidad de poder ser Embajador del Museo. Hace dos años me contacté con él y me contó de lo que se trataba el Museo. Habiendo pasado dos años desde el primer contacto y viendo la cantidad de deportistas que han pasado por acá, es increíble ser Embajador. El Museo tiene muchas cosas de Maradona, que para nosotros es nuestro ídolo en Argentina, y además pasó por acá Nadal, Djokovic, es magnífico.

-Además, siempre es bueno trabajar con gente buena, que es lo más importante dentro de todo, y ser Embajador de un museo tan importante y con su historia me pone muy feliz

Conociendo a fondo al crack del rugby argentino y mundial

– Te denominaron la ‘perla’ del rugby argentino y en la actualidad eres un consagrado de este deporte ¿Cómo fueron tus inicios en la actividad deportiva?

– Arranqué a los cuatro años. Me llevó a jugar un tío, que él había jugado toda la vida en el club. Él tuvo tres hijas, mis primas, y cuando nací yo fui el único varón de la familia, así que habló con papá y me llevó a jugar desde muy chico.

– Esta fue como mi introducción al club, así que desde ese momento papá, mamá, hermanas y todo lo que es mi familia se metieron de lleno en el club y se hizo una vida entera allí adentro

– Durante tu carrera has tenido la oportunidad de enfrentarse en varias ocasiones a Los Cóndores, team que ha tenido un ascenso en los últimos años y que jugó el 2023 por primera vez un Mundial. ¿Cuál es tu opinión sobre el seleccionado chileno?

– Chile por ahí está viviendo el proceso que vivió Argentina hace algunos años. Creo que el progreso es muy notorio, pasan los años y cada vez es impresionante como crece el rugby en Chile.

– Tengo un aprecio personal muy grande con Chile y cada vez que los enfrenté y pude compartir cancha con ellos tuve una muy relación con varios jugadores de Los Cóndores, como también con entrenadores y con preparadores físicos que cuando era chico estaban en mi club y hoy son del Seven de Chile.

– ¿Cómo viviste tu debut en el Seven de Nueva Zelanda el año 2020? ¿Qué significó para ti ese primer partido con la selección mayor?

– Realmente fue algo increíble. Haciendo memoria y volviendo a ese momento creo que es el sueño que uno siempre tiene de chiquito. Los Pumas 7 es algo que me sorprendió a mí. Si me decís si me hubiera imaginado desde ese día hasta hoy haber vivido todo lo que viví, lo que crecí en ese equipo y en ese plantel, la verdad es que hubiera sido inimaginable, así que muy feliz.

– ¿Cuáles fueron tus mayores retos a la hora de la adaptación del rugby XV al rugby 7? ¿Cómo fue ese proceso y esa experiencia?

– Recuerdo que fue un proceso largo. Me acuerdo de estar comiendo con papá y recibí un llamado de Santi Gómez Cora (entrenador) para ser parte de la pretemporada de Los Pumas 7, no lo podía creer. Me dijo que me había visto en una pretemporada contra Jaguares en ese momento, que había robado una pelota a Tomás Lavarini en el aire, yo ni me acordaba, y que le había llamado la atención eso y que él creía que podía funcionar. Me llamó para hacer la pretemporada y fue increíble.

– Me costó mucho, porque los que juegan Seven son atletas. Más allá de jugar en el rugby, pasan mucho tiempo entrenando físicamente el cuerpo, gimnasio y correr, y fue un proceso que llevó su tiempo. Incluso me desgarré y me perdí el primer Circuito, por todo lo que lleva el acomodarte a ser un jugador de Seven.

– ¿Qué diferencia has notado en tu estilo de juego de pasar del rugby XV al rugby Seven?

– En cuanto a destrezas individuales crecí un montón. El Seven es muy cruel en ese sentido, en cuanto a tu destreza, porque a simple vista tanto el pase como el juego aéreo, como el tackle, son todos puntos en que si no los sabes resolver bien queda en evidencia que tienes una falla.

– Aprendí mucho de ese lado y sobre todo como persona. Desde que juego en Pumas Seven, personalmente, ha sido un crecimiento que realmente nunca pudiera haber imaginado

– ¿Cómo describirías la experiencia de haber ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Un logro en el máximo evento del deporte

– En Tokio ya poder encontrarme en unos Juegos Olímpicos fue increíble. Desde chiquito uno sueña con Los Pumas y él jugar un Mundial, y el haberme encontrado con Pumas Seven y con todo este mundo fue increíble, por lo que jugar unos JJOO para mí era un sueño y lograr una medalla, donde no llegábamos como favoritos, fue increíble.

– ¿Qué significó para ti el haber conseguido el premio al Mejor Jugador de Rugby Siete el año pasado?

– Me pasaron muchas cosas este tiempo que por ahí, cuando uno se acostaba a dormir y soñabas, creo que no podría pasar por mi cabeza. El premio se lo atribuyo mucho al equipo, normalmente en los mejores equipos del mundo están los mejores jugadores y te hacen ser mejor jugador y ese me llevó a mí recibir ese premio.

– En los JJOO de Tokio se subieron al podio en el tercer lugar y en París 2024 acabaron séptimos. ¿Por dónde pasó el tema del rendimiento al no poder reeditar lo hecho en Japón?

– Este fue el mejor año de Los Pumas Seven de la historia del rugby. Venimos de un año en el que salimos campeones de la liga, salimos primeros y eso para nosotros era algo impensado hace un tiempo. La medalla de bronce de Tokio fue un torneo en el que no nos encontramos ganando, nos encontramos en una situación que no era la esperada, aunque si con la ilusión de arrebatar una medalla, y en París llegamos como candidatos a ganar el oro, tras ganar la temporada, y nos pesó un poco eso.

– Tuvimos que jugar contra el local (Francia) en cuartos y pasamos por un montón de cosas que con el tiempo vamos a tener que analizar y ver para poder corregir. Estábamos muy ilusionados y por eso fue muy dura la derrota, pero ningún resultado de JJOO va a cambiar en mí lo que viví con este equipo en los últimos dos a tres años, donde hubo un crecimiento increíble y que Argentina esté en el número 1 del ranking mundial no tiene precio.

– Y después de la cita de los cinco anillos tomaste una importante determinación ¿Qué te motivó dejar el rugby Seven para volver a jugar en el rugby XV?

– Fue bien personal la decisión y lo tomo como un desafío después de cinco años de jugar Seven. Con todo lo que fue este año y los Juegos Olímpicos creo que era un cierre ideal, un cierre que ya lo venía pensando desde hace bastante tiempo, así que contento.

– Siento que esto es un desafío personal, de salir por ahí de la zona de confort y poder salir a jugar afuera, donde estaré solo y donde tendré que volver a hacerme mi lugar, me parece un desafío increíble para seguir creciendo.