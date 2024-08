Amina Abakarova está en el ojo del huracán y específicamente en la mira del ajedrez mundial. Se reveló un video donde la rusa intenta envenenar a su rival antes de una partida en el torneo de Majachkalá.

La deportista manipuló con mercurio una de las piezas de su oponente, Umayganat Osmanova, porque una semana antes la había ganado en otro campeonato.

De acuerdo a Sport.es, Osmanova se empezó a sentir mal en mitad de una partida, con falta de aire. Inmediatamente, pidió ayuda a las asistencias médicas y fue trasladada de urgencia al hospital.

La víctima declaró en ‘Russia Today’ que “me faltaba el aire y tenía un sabor de hierro en la boca“. Minutos después empezó a sufrir náuseas y mareos.

Tras una exhaustiva investigación se conoció que su rival, Abakarova, de 40 años, había manipulado una de sus piezas con veneno, precisamente con gotas de mercurio.

El canal Telegram Baza difundió un video en que Abakarova entraba a la sala del campeonato ajedrecístico antes de que se comenzara a jugar. Allí, sacó algo de una bolsa y lo roció sobre el ‘rey’ de su rival.

“Amina Abakarova, que fue inmediatamente excluida del campeonato de Daguestán, se enfrenta a una descalificación de por vida, al despido del trabajo y a un proceso penal“, indicó la Federación Rusa de Ajedrez.

En tanto, la ministra de Deportes de Daguestán, Sazhida Sazhidova, señaló que “lo que hizo podría haber tenido un resultado muy trágico, amenazando la vida de todos los que estaban presentes, incluida ella misma. Ahora deberá responder ante la ley”.

