El jugador australiano de hockey, Matthew Dawson, decidió amputarse una parte de un dedo de una mano con el fin de poder participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dawson, de 30 años y que formó parte del equipo que ganó la medalla de plata en Tokio 2020, se rompió recientemente el dedo anular de su mano derecha, lo que hacía peligrar su participación en París 2024.

Los médicos le aconsejaron enyesarse el dedo y recuperarse poco a poco, o cortarse la parte superior: eligió la segunda opción y se operó esta misma semana.

“Tomé esta decisión con el aval del cirujano, no solo para tener la ocasión de jugar en París, sino para mi vida futura”, declaró Dawson cuando subía al avión que trasladó a la delegación a Francia, según declaraciones recogidas por Olympics.

“La mejor opción era quitarme la parte superior del dedo. Es un pequeño cambio y un desafío excitante”, añadió el seleccionado australiano de hockey.

El seleccionador australiano, Colin Batch, destacó la demostración de compromiso del jugador: “No es algo que un entrenador pueda decidir por un jugador”.

“Todo el mérito es de Matt. Es evidente que se ha implicado de tal manera para jugar en París… No estoy seguro de que yo hubiese hecho lo mismo”, añadió el entrenador de la selección oceánica.

Australia, que perdió la final de Tokio en los penales contra Bélgica, será el primer rival en el torneo olímpico de Argentina el próximo 27 de julio.

