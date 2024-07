La Velada del año 4, evento producido por el reconocido streamer español, Ibai Llanos, dejó fuertes imágenes luego de la paliza sufrida por el chileno Cristóbal Álvarez, alias Shelao, quien fue derrotado por el español Viruzz en una decisión unánime de los jueces.

Shelao recibió una violenta combinación de derechazos que a cualquier ‘mortal’ hubiesen tirado a la lona, pero el chileno siguió en pie hasta el 4 round.

De hecho, en el segundo, el español envió directo a la lona a Shelao, pero este rápidamente se puso de pie en una acción destacada por Ibai y quienes estaban en la conducción de la pelea.

Lo cierto es que el chileno aguantó una gran cantidad de impactos en su cabeza y ahora, su coach, el reconocido boxeador argentino y entrenador de Shelao, Maravilla Martínez, reveló que su pupilo tuvo dificultades para ubicarse en el espacio tiempo tras el combate.

Fue en una conversación por streaming que el púgil excampeón del mundo detalló que “Shelao me pregunta ¿Qué pasó? Le contesté que le había ganado bien la distancia, él manejó de mejor manera el contragolpe”.

“Ahí me dice ¿Terminó la pelea? y le digo que sí, a lo que responde ‘pero es que no me acuerdo, no sé que pasó"”, comentó Maravilla.

Por último detalla que le comunicó que “no digas nada, tranquilo, no hables, ahora te recuperas y vamos. El volvió a decir ‘no sé que pasó’ y es lógico, no supo lo que pasaba, pero porque se comió una derecha brutal de Viruzz”.

Revisa la pelea y la confesión de Maravilla Martínez tras la pelea de Shelao