Los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda de rugby, guiada por Beauden Barrett, supo mantener intacto el fortín de Eden Park y llevarse de nuevo la victoria ante Inglaterra en el segundo partido de la serie entre ambos equipos (24-17).

Después del ajustado triunfo por 16-15 del pasado día 6 en Dunedin, los oceánicos repitieron victoria ante el XV de la Rosa, en esta ocasión bajo el impulso de una de sus figuras, Beuden Barrett, cuya salida al campo fue determinante para levantar a su equipo y frenar la progresión de los ingleses, que parecían hacerse con las riendas del choque.

Su irrupción fue clave. Inglaterra había sabido capear el temporal en la primera parte y se había situado por delante en el marcador. El jugador de Nueva Plymouth cambió el decorado y Nueva Zelanda alargó a 49 encuentros los partidos que lleva sin perder en el estadio de Auckland, que registró un lleno absoluto para este partido amistoso.

Un ensayo de Mark Telea, convertido luego por Mamian McKenzie, abrió el partido (7-0), una primera mitad otra vez igualada porque Inglaterra respondió con una marca de Immanuel Feyi-Waboso y la transformación de Marcus Smith (7-7).

Y aunque los oceánicos quisieron hacer valer su superioridad con dos golpes de castigo de McKenzie (13-7), al descanso se llegó con Inglaterra por delante gracias a un ensayo de Tommy Freeman que convirtió Smith (13-14).

La salida del segundo periodo fue prometedora para el XV de la Rosa. Amplió el mando con otro golpe de castigo de Smith (13-17) y se mostraba superior a los ‘All Blacks’, pero ahí apareció Barrett para relanzar a su equipo y sellar un triunfo con un ensayo de Mark Telea sobre la hora de partido y dos golpes de castigo de McKenzie.

