Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un millonario robo ocurrido durante la pasada noche, cuando el camión del TotalEnergies en la caravana del Tour de Francia fue objeto de sustracción de once bicicletas, junto con otro material mecánico, conformando un botín valorado en aproximadamente 150.000 euros. El robo tuvo lugar en un hotel cercano a la estación de esquí de Le Lioran, meta de la undécima etapa, donde, pese a que sonó la alarma durante la noche, no se logró evitar la sustracción. Afortunadamente, los equipos Uno X e Israel, alojados en el mismo lugar, no sufrieron incidentes. Los corredores del equipo afectado comenzaron la duodécima etapa con bicicletas de repuesto, aunque dos de ellos, Anthony Turgis y Thomas Gichignard, carecían de una segunda máquina. La formación francesa se encuentra negociando con otros equipos para solicitar prestado material mecánico a fin de reparar las bicicletas en caso de problemas técnicos.