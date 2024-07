La delegación nacional concluyó con éxito la primera fase del Panamericano de hockey césped, que entrega cupos al Mundial de 2025 de hockey césped, donde Diablas y Diablos júnior pasaron entre los primeros cuatro y se acercan al boleto para la cita planetaria.

Damas y varones júnior del hockey nacional terminaron en el tercer puesto la fase inicial del Panamericano y clasificaron a las semifinales del certamen continental que entrega cupos al Mundial de 2025.

Pasada la medianoche de este miércoles 10 de julio, la selección sub 21 masculina cayó por 3-0 frente al combinado de Canadá en el último partido de la primera fase del torneo.

Con este resultado, el conjunto que dirige Matías Amoroso obtuvo nueve puntos en cinco presentaciones para ser uno de los cuatro semifinalistas.

En la ronda de los mejores cuatro, el siguiente rival será el mismo cuadro canadiense que terminó en el segundo puesto.

En las damas, en tanto, los antecedentes son similares. A pesar de caer por 2-0 contra Argentina a primera hora, su buena cosecha les permitió ser uno de los cuatro países que entran a semifinales.

Las dirigidas por Alejandro Gómez sumaron nueve puntos y jugarán su paso a la final contra Estados Unidos.

La final del Panamericano y la confrontación por el bronce se disputarán este viernes en horario aún por confirmar por la Federación Panamericana de Hockey (PAHF).

La selección femeninas sub 21 de hockey césped disputad su primer partido de semifinales del Panamericano este miércoles 10 de julio a partid de las 21:00 horas ante Estados Unidos.

Mientras que el equipo masculino saltará a la cancha para disputar la misma instancia este miércoles a las 23:15 horas, y su rival será Canadá.

Todos los partidos de Chile Sub 21 en Surrey, Canadá, los podrás ver por la

plataforma WatchHockey.

