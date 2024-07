Una insólita situación se vivió en la Eurocopa este martes en el duelo de Rumania contra Países Bajos. Esto cuando unas zapatillas se tomaron el protagonismo del enfrentamiento.

Resulta que el calzado apareció en el área de rumana durante el segundo tiempo, cuando los neerlandeses estaban en ventaja por 2-0 y buscaban el tercero vía Donyell Malen.

Fue ahí que en un contragolpe liderado por el propio Malen ocurrió lo inesperado. El arquero rumano, Florin Nița, pateó una de las zapatillas tres segundos antes de que su rival rematara a portería. Evidentemente, su desconcentración pudo haber ‘ayudado’ a que se convirtiera en el 3-0.

¿Cómo llegaron hasta ahí las deportivas? No se sabe exactamente, pero se presume que algún fanático de los ‘amarillos’, molesto por el resultado, las arrojó al campo de juego.

Consignar que Países Bajos avanzó a cuartos de final del torneo, donde se medirá con el vencedor del enfrentamiento entre Austria y Turquía.

