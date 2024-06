María José Maillard es una prominente deportista chilena. Desde una edad temprana, mostró un talento excepcional y una pasión por el deporte acuático que la hecho brillar en el piragüismo a nivel nacional e internacional.

Entre sus logros más destacados se encuentran las cuatro medallas obtenidas en Juegos Panamericanos, donde ha demostrado su habilidad y dedicación en el agua. Además, ha participado en campeonatos mundiales, ganando nueve preseas y consolidando su posición como una de las principales competidoras en su disciplina.

Fuera del agua, la ‘Coté’ es reconocida por su ética de trabajo ejemplar y su compromiso con el deporte. Es una inspiración para muchos jóvenes atletas chilenos, que ven en ella un modelo a seguir en su búsqueda de la excelencia deportiva.

La destacada canoísta de 33 años afrontará próximamente en París sus segundos Juegos Olímpicos y sueña en grande, luego de coronarse en noviembre pasado campeona mundial en C1 1000 metros y convertirse en doble medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (C1 200 y C2 500).

De cara a su nueva participación en la cita de los cinco anillos, fue 9ª en C2 500 y 10ª en C1 200 en Tokio 2020, Milliard habló en extenso con BioBioChile desde España y fue más allá de sus logros y resultados.

– ¿Qué te inspiro a empezar en el canotaje y quienes han sido tus mayores influencias y apoyos en tu carrera deportiva?

– Mis mayores apoyos e influencias es mi familia y empecé en el canotaje porque era seleccionada de natación y me invitaron a probarme y me gustó, así de simple. Al principio en Chile nadie te apoya y si no tienes una familia que está detrás de ti es imposible.

– En cuanto a tu preparación como una deportista de alto rendimiento, ¿cómo es un día típico de entrenamiento para ti y que tipo de rutinas de acondicionamiento físico sigues fuera del agua?

– En la semana entrenamos de lunes a sábado, el domingo es libre. Tenemos entre tres a cuatro sesiones por día, una de gimnasio y las demás de agua y básicamente eso se repite. Tenemos sesiones de recuperación, nos dormimos temprano y básicamente es eso.

– ¿Cómo manejas la presión y el estrés antes de una competición importante?

– Son tantos años de competición que cada vez es menos la presión y el estrés. Creo que cuando hago todo bien, cuando cumplo en los entrenamientos, cuando voy teniendo buenas sensaciones y teniendo buenos resultados o buenos tiempos, eso me da confianza para alinearme y llegar con mucha confianza a una carrera.

– ¿Cómo va el tema del financiamiento para tu carrera? ¿Estás conforme? ¿Cómo lo haces?

– Tengo todo el apoyo del IND, de mi Federación y también mi (beca) Proddar, básicamente es eso. Ya llevo más de dos años acá en España y cuento con el apoyo de ellos. Este año, que ya se fue el antiguo presidente (de la Federación), tengo mucha más tranquilidad y estamos trabajando en equipo. Es lo mejor que podíamos haber hecho, la tranquilidad que siento ahora en mi preparación es indescriptible.

La confianza de Mailliard para París 2024: “Mi mentalidad es estar en las medallas”

– ¿En París vivirás tus segundos Juegos Olímpicos, cuáles son las expectativas?

– Obviamente que uno entrena para ganar. Llevo varios años siendo finalista en todas las distancias del canotaje y en las distancias olímpicas. En los 200 metros he quedado muchas veces en el cuarto o quinto lugar, en una Copa del Mundo quede tercera. Un 200 es una prueba en que todo se define por milésimas, entonces mi mentalidad es estar en las medallas y ojalá darle a Chile una presea después de tanto tiempo sin medallas.

– Con miras al evento máximo del deporte, ¿qué diferencias encuentras en tu preparación entre los primeros Juegos Olímpicos y estos segundos?

– Para mis primeros Juegos Olímpicos (Tokio 2020) tuve puras piedras en el zapato. Tuve un presidente de la Federación, que era mi expareja, que me hacía la vida imposible. Tuve puro tiempo de estrés, de problemas, tiempo en que me inventaban cosas, era estar constantemente peleando con alguien que me quería sacar, inventándome cosas que al final no lo pudo hacer, pero era un estrés adicional… La actual directiva de la Federación, que cambió hace muy poco, me ha dado tranquilidad y mucho apoyo.

Los planes a futuro de la nueve veces medallista en Mundiales

– ¿Tienes planes a futuro de involucrarte en el deporte de alguna otra manera, como entrenadora o promotora del canotaje?

– Quiero ser entrenadora, estoy estudiando para serlo y me dan facilidades para hacerlo de forma remota. Mi intención es poder ser entrenadora después, pero no sé si de Chile, me quedaré en Europa después que me retire, ya que tengo muchas más oportunidades acá… Sí o sí me gustaría ser entrenadora, pero en Chile no creo. Nunca te valoran tanto en tu país como te valoran afuera.

– ¿Cómo ves el desarrollo del canotaje en Chile en comparación con otros países?

– Viene una generación muy sana, una generación con muchas ganas -los conocí ahora en la Copa del Mundo- y espero que con la Federación que hay hoy día, que presenta ganas de ayudar y ganas de apoyar, creo que se pueden hacer grandes cosas. Con mucho trabajo van a venir buenos años deportivos en el canotaje.

– ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes deportistas que sueñan con llegar a competir en unos Juegos Olímpicos?

– Yo desde los 6 años que sueño con unos Juegos Olímpicos. El consejo que les puedo dar es que no solo sueñen, sino que trabajen por sus sueños, y que uno puede cumplir lo que uno se proponga siempre y cuando sea fiel a ese sueño. Nada es fácil, pero si uno hace lo que le gusta, lo disfruta y tampoco se vuelva algo tortuoso, al final se cumple todo lo que uno se propone… Lo principal es ponerse metas grandes, también metas pequeñas para encaminarse a la meta grande, y lo más importante de todo es disfrutar el camino.