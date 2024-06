Mauricio Molina tuvo un martes de locos. Temprano por la mañana, supo que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en la noche, se fotografió con Alexis Sánchez en un Estadio Nacional repleto.

El atleta nacional sacó pasajes a la cita en la capital francesa luego de brillar en el Mundial de BMX Racing, en el que peleó hasta el último día de competencia.

Y en la noche, el primer chileno en llegar a las Olimpiadas en la disciplina, se armó de valor para saltar a la cancha del reducto de Ñuñoa, el mismo escenario de los Panamericanos de Santiago 2023, para saludar a su ídolo.

“En el entretiempo le dije a mis amigos que necesitaba entrar a la cancha después del partido. Ellos me dijeron ‘¿cómo vas a hacer esa hueá?’, y yo dije que lo haría sí o sí. Me preparé, tomé aire, tomé la decisión y cuando hice el primer salto, pensé ‘ya no puedo parar porque si paro, los guardias me van a pegar’. Lo logré. Vi todo el estadio lleno y fue hermoso. Tener el video con Alexis Sánchez es épico”, relató Mauricio a AS.

El atleta chileno de 23 años contó que aprovechó el despiste de unos guardias para ingresar al gramado y buscar a algún referente de la “Generación Dorada” de La Roja.

“Quería hacerla con Claudio Bravo porque yo estaba en el lado del arco de Chile en el segundo tiempo. Mi plan era abrazarlo a él y decirle que estaba clasificado a los Juegos Olímpicos para que me ayudara a llegar al camarín y sacarme una foto con todos. Ese era mi real objetivo, pero cuando vi que entró Gabriel Arias, pensé en Mauricio Isla o Eduardo Vargas. A ambos los sacaron”, sostuvo Molina.

“Cuando entré a la cancha, yo sabía que Alexis estaba ahí. Y lo primero que vi fue la camiseta 10, así que me puse a correr antes que me alcanzaran los guardias. Cuando lo abracé y grabé el video, dije ‘estoy pagado’. Se logró y fue el mejor día de mi vida”, agregó el deportista clasificado a París 2024.

Sin embargo, la gracia no le salió gratis: Mauricio Molina fue sancionado con un año sin poder ingresar a los estadios.

“Se me acercaron los guardias y me dijeron ‘no hagai más show’. Yo les dije que no, que solo quería el video, así que iba a salir tranquilo. Solo les pedí que me dejaran atar los zapatos porque se me habían desabrochado”, indicó el rider chileno.

“Les conté mi historia a Carabineros y se cagaban de la risa. Ellos pensaban que yo era un ‘hueón’ loco, pero conversamos, les mostré la publicación del Team Chile y se soltaron. El problema es que una mujer de Estadio Seguro estaba obsesionada con castigarme y lo hizo. Igual logré mi objetivo, ahora solo me falta conocer a los jugadores y sacarme una foto con ellos. Ojalá lo pueda conseguir”, concluyó el deportista nacional.