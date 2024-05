Paula Vallejos, seleccionada chilena y capitana del voleibol de Colo Colo, denunció al Club Social y Deportivo albo por la indigna despedida que le dieron en las últimas horas.

La representante nacional en Santiago 2023, utilizó sus redes sociales para revelar que no seguirá en el ‘Cacique’ tras enterarse de una humillante manera que no estaba considerada en el plantel para la temporada 2024.

“Este año no jugaré la liga A1 por Colo Colo. No les mentiré, fue triste no ver mi apellido en la entrega de camisetas (si, así fue como me enteré). Siento que nadie debería irse de un club de esa manera”, lamentó la deportista.

“Hace tiempo que me sentía un poco aparte del proceso por diferentes motivos, pero las ganas de darle la primera estrella al club eran más fuertes que cualquier problema interno que pasara”, agregó la seleccionada chilena.

Luego, Paula Vallejos destacó que “fueron tres años maravillosos, donde tuve el honor de ser la capitana de un equipo de mujeres muy power. Con esos lindos recuerdos me quiero ir, recordar esa complicidad que tuvimos en cada viaje, partido, victorias y sobre todo en las derrotas que fue donde más aprendimos”.

“Simplemente espero haber dejado un lindo legado en el club. Que las pequeñas sigan soñando en dejar esta institución en lo más alto y sobre todo que nunca olviden que jugamos al volei no solo para nosotras, si no que también por todas esas personas que a la mañana siguiente que gana Colo Colo, siente la marraqueta más crujiente y el té más dulce”, terminó de despedirse la jugadora nacional.