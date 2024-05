El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón de todas las divisiones del peso supermediano, dijo este miércoles una pelea con el estadounidense David Benavidez solo será posible si le garantizan un botín de 200 millones de dólares.

“Si quiere que pelee con él, son 200 millones de dólares”, dijo Álvarez al ser consultado por las posibilidades de medirse con el púgil de ascendencia mexicana y ecuatoriana, dos veces campeón del peso supermediano.

Benavidez, retador del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue campepón de 2017 a 2018, y de 2019 a 2020.

“En toda mi carrera la prensa ha exigido que me mida a tal o cual boxeador y todos los que decían ya pasaron. En este momento puedo exigir y hacer lo que quiera”, explicó el mexicano, quien el sábado pasado retuvo sus cuatro títulos al derrotar por decisión unánime a su compatriota Jaime Munguía.

En su carrera ‘Canelo’ acumula 61 victorias, 39 antes del límite, así como dos empates y dos derrotas.

Sobre la posibilidad de pelear ante el estadounidense Terence Crawford en Arabia Saudí, luego de un ofrecimiento público de Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de aquel país, Canelo aseguró que iría si le pagan el doble.

“Si me pagan lo doble que gano normalmente, sí, pero si van a pagar lo mismo, ¿para qué?”, puntualizó. “Yo hago lo q quiero. Si les gusta o no me da igual”, agregó.