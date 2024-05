El boxeador Antonio Barrul, que se volvió viral en las últimas horas por dejar nocaut a un hombre que insultó a una mujer en un cine de España, justificó su actuar y aseguró que “no podía permitirlo”.

El púgil conversó con diario El Español, donde repasó lo ocurrido y emitió sus descargos, detallando que él intentó no llegar a los golpes por la presencia de niños en el lugar que habían llegado a ver ‘Garfield’.

Al ser consultado sobre cómo empezó todo, Barrul rememoró que “él se levantó y la empezó a decir a la mujer que la daba cinco minutos para que se sentara a su lado entre amenazas, insultos, forcejeos y enfadándose. Ella no quiso y él se volvió a sentar”.

Después, cuando ya empezaba el film, “él se levantó, empezó a gritarla como un loco y la enganchó por el cuello, llegando también a golpear a una niña durante un forcejeo con su pareja”, agregó.

El deportista aseguró que eso fue suficiente para intervenir y le pidió al sujeto marcharse. “Ahí es cuando empezó a amenazarme, insultarme y provocarme. Yo le volví a repetir que no me faltase el respeto, que me dejase tranquilo y que acababa de pegar a una niña y a una mujer, entonces que lo que tenía que hacer era marcharse”.

La situación empeoró. “Perro o maricón”, fueron los epítetos más suaves que recibió Barrul por llamar a la calma y pedir la salida del otro del cine.

“No lo pude controlar, pensé en mi mujer y en mis hijos llorando”

Antonio Barrul remarcó que “como no aparecía nadie y él siguió insultándome, provocándome y amenazándome, hubo un momento en el que me entró un impulso y pasó lo que pasó”.

“Es que no lo pude controlar, pensé en mi mujer y en mis hijos llorando, en que acaba de pegar a una mujer y a una niña, y en que me está faltando el respeto y amenazándome, que no me pude contener y baj锓, agregó.

Pese a que la gran mayoría, incluida su familia le dicen que “hizo lo correcto”, el boxeador también hizo un meaculpa. “Yo no soy así, pero me han criado con unos valores, que no puedo permitir que golpeen a una mujer y a una niña”.

“Me arrepiento de que los niños vieran todo eso, pero me sentiría poco hombre si no hubiese actuado. Además, creo que los niños también tienen que tomar conciencia de que el maltrato no se puede permitir y de que hay que ponerle freno sí o sí”, complementó.

“La violencia no tiene justificación y yo no me he justificado en ningún momento, sino que mantengo que lo he hecho porque me ha salido así. Pedí perdón en el cine y pido perdón públicamente a todo el mundo que haya visto el vídeo, pero me gustaría que los niños sepan que, aunque la violencia no es el camino, a un maltratador hay que frenarlo antes de que cometa algo peor”, cerró.

Antonio Barrul, además, grabó un video dando excusas que subió a sus Redes Sociales.