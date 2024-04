Se acabó la espera. Este miércoles se oficializó a Chile, y en específico Santiago, como sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales del 2027.

El sueño que había comunicado el Presidente de la República, Gabriel Boric, a fines de octubre de 2023 -en el marco de los Juegos Panamericanos- se hizo realidad.

La información la dio a conocer Emanuelle Dutra de Souza, director internacional de Special Olympics. “¡Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 ya están haciendo historia, porque vienen a Santiago!”, expresó.

Para la cita se espera que más de 6 mil atletas arriben a Chile, acompañados de un número similar de familiares. A ellos se sumarían 2 mil entradores y prensa de todo el Mundo, especifica el sitio oficial.

Special Olympics, además, compartió un video con imágenes de Santiago y de citas pasadas en sus Redes Sociales, que dan cuenta de algunas de las 22 disciplinas a disputar.

⚡️𝙱𝚁𝙴𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶: Santiago, Chile will host the 2027 Special Olympics World Games! 6k athletes from 170+ nations will compete in our first-ever World Games in the Southern Hemisphere ▶️ https://t.co/lYBH0nSpk9 #InclusionRevolution #SpecialOlympics @sowg_ @OEamericalatina pic.twitter.com/PiVoKzQx0p

— Special Olympics (@SpecialOlympics) April 24, 2024