El estadounidense nacido en Samoa, Penei Sewell, rompió este miércoles el mercado de tackles ofensivos de la NFL al extender su contrato con los Detroit Lions por cuatro años y 112 millones de dólares que lo convierten en el mejor pagado en esa posición.

Sewell, de 23 años, percibirá 28 millones de dólares anuales que lo ubican por encima de estrellas de la talla de Laremy Tusnil de los Houston Texans, quien gana 25 millones de dólares por temporada, de Andrew Thomas, de los New York Giants, que recibe 23,5 millones al año, y del veterano Trent Williams de los San Francisco 49ers, que percibe 23 millones anuales.

El chico nacido en Malaeimi, Samoa Americana, fue seleccionado en el lugar siete de la primera ronda del Draft 2021 por los Lions.

Desde entonces ha sido titular en el equipo del entrenador Dan Campbell; se ha desempeñado con brillantez como tackle derecho, posición en la que ha permitido la segunda tasa de capturas más baja de la liga con 0.6 por ciento en un registro de mínimo 600 jugadas.

También ha mostrado versatilidad para cubrir el lado ciego del mariscal de campo Jared Goff mientras estuvo lesionado Taylor Decker, tackle izquierdo del equipo.

Sus actuaciones y carácter lo han llevado a ser dos veces seleccionado al Pro Bowl y uno de los capitanes de los Lions a pesar de su juventud.

