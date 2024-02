Una brillante noticia llega para el deporte chileno y sobre todo en la disciplina del golf, luego de que el viñamarino Cristóbal del Solar, alcanzará la mejor ronda en un torneo patrocinado por el PGA en la historia de la disciplina.

Fue en el torneo Korn Ferry Tour que el chileno logró la insólita marca de 57 golpes, en una ronda designada para 70, por lo que su ‘score’ marcó -13 bajo el par al finalizar la etapa.

Hay que destacar que el Korn Ferry Tour es algo así como la Segunda División del PGA Tour.

Además de esto, del Solar finalizó con dos águilas y nueve birdies en una hazaña que nunca se había visto en un torneo del PGA.

La épica jornada del nacional fue destacada por el Team Chile, quienes en su cuenta oficial de X detallaron que “su ronda es la mejor de la historia en torneos de las principales giras estadounidenses (PGA y Korn Ferry)”.

“Solo hay un antecedente similar en Alps Tour, pero en una cancha par 68″, finalizaron.

Cabe destacar que presentaciones como estas lo acercan a la Primera División del PGA Tour y a los Juegos Olímpicos de París 2024.



All smiles from Mr.57 after a history-making round pic.twitter.com/8bEOKyofpc

🚨There is now a Mr. 5️⃣7️⃣ and he lives on the Korn Ferry Tour!!!🚨

Cristobal Del Solar has recorded the lowest score ever in a PGA TOUR-sanctioned event! 🤯 pic.twitter.com/YBMitaNep2

— Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) February 8, 2024