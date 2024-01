Uno de los deportes de contactos más rudos y potentes en todo el mundo sin duda que es el Kickboxing y prueba de ello son los brutales resultados que quedan en los cuerpos de los peleadores tras las batallas.

Este es el caso del luchador japonés, Takeru Segawa, quien se enfrentó a Superlek Kiatmuu9 por el campeonato mundial de Kickboxing de Peso Mosca de ONE, pelea que le generó terminar con su pierna totalmente destrozada tras el combate.

El combate de definió por decisión unánime que le brindó la victoria a Superlek Kiatmuu9 y como resultados de las brutales patadas del mencionado luchador, la pierna izquierda de Takeru Segawa quedó totalmente ‘pulverizada’, luego de presentar múltiples hematomas y peores consecuencias.

En sus redes sociales, Takeru subió imágenes del como quedó su pierna tras el combate acompañadas de las palabras que grafican su dolor.

“Gracias por todos los comentarios y mensajes recibidos. Me alientan las palabras de todos. Me rompí un músculo en el muslo y ahora no puedo caminar. Me tomaré un descanso para recuperarme. Muchas gracias por el apoyo”, indicó.

En un video, se ve como el tailandes Superlek Kiatmuu9 le propina una serie de patadas contundentes durante la pelea en la pierna izquierda a Tareku, quien perdió el combate y además se llevó secuelas de enfrentar a un crack de 28 años que sigue sumando títulos.

Revisa la serie de patadas y la pierna de Tareku tras enfrentar a Superlek Kiatmuu9

