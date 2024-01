La llegada de Lionel Messi a Estados Unidos no pasó para nada desapercibida pero, además de generar un enorme impacto en el fútbol de la MLS, también repercutió de lleno en la economía tratándose de la figura deportiva más destacada en suelo norteamericano actualmente.

Además de los millones generados por su arribo al Inter Miami de la mano de convenios comerciales, ahora el capitán argentino cambiará de deporte luego de cerrar un acuerdo millonario para aparecer en un comercial de 60 segundos durante el Super Bowl.

El campeón de mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 participará de una publicidad de la cerveza Michelob Ultra, que se está imponiendo en el mercado en Estados Unidos y ahora apostó por la presencia del ’10’ trasandino.

Según 442, la compañía cervecera en la anterior edición del Super Bowl llegó a pagar 7 millones de dólares por una publicidad de 30 segundos. De esta manera, sin una cifra oficial, podría estimarse que Messi recibirá, por lo menos, 14 millones de dólares por su participación de apenas un minuto (más de 12 mil millones de pesos).

El comercial en cuestión se verá a través en las pantallas del estadio y en la transmisión oficial de la final del torneo de football americano (NFL) y en el que se podrá ver a Lionel Messi pedir una cerveza en un bar que se encuentra junto a una playa.

Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Michelob Ultra, en una entrevista con The Associated Press, dijo que “tener al mejor de todos los tiempos y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente”.

“Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá, nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”, añadió el empresario.

Vale recordar que el Super Bowl LVIII se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el domingo 11 de febrero, desde las 20:30 horas de nuestro país.

Beach soccer is great with friends, but even better with best friends. GOAT vs. Dog, who ya' got? #GameOnULTRA pic.twitter.com/IGrlsUkxyg

— Michelob ULTRA (@MichelobULTRA) January 27, 2024