El atletismo se ha visto sacudido este jueves por la muerte del canadiense Shawn Barber (29 años), campeón mundial y récord nacional de salto con garrocha.

De acuerdo a CBC, el deportista murió por complicaciones de salud -no detalladas- en su hogar en Kingwood, Texas (Estados Unidos).

El agente del atleta, Paul Doyle, ha confirmado la pérdida de su representado comentando que “más que un atleta increíble, Shawn era una persona de tan buen corazón que siempre ponía a los demás por delante de él. Es trágico perder a una persona tan buena a una edad tan joven”.

Shawn Barber ganó en el Mundial de Atletismo 2015 en Beijing, China, con una marca de 5,90 metros.

Luego, estableció el récord nacional canadiense con un registro de 6,00 metros. Ese mismo año, el deportista fue campeón panamericano en Toronto 2015.

El norteamericano también fue protagonista en los Juegos Olímpicos de Río, donde accedió a la final de salto con pértiga y acabó en décimo lugar.

We're sad to report that 2015 world pole vault champion Shawn Barber has passed away aged 29 🕊️

The Canadian still holds the national pole vault record of 6.00m and also represented his country at the 2016 Olympics 🇨🇦

Barber claimed two Commonwealth medals (silver at Gold Coast… pic.twitter.com/oBpFG14C5M

— AW (@AthleticsWeekly) January 18, 2024